Acuerdo de Paz en Colombia, un logro que no se hizo "trizas" tras cinco años: 'Timochenko'

Acuerdo de Paz en Colombia, un logro que no se hizo "trizas" tras cinco años: 'Timochenko'

BOGOTÁ (Sputnik) — Tras cerca de cinco años de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, su otrora máximo... 22.09.2021

En entrevista con la Agencia Sputnik, el exguerrillero admite que si bien desde un comienzo los firmantes del acuerdo sabían que no la tendrían fácil al dejar las armas y pasar al plano político, tampoco pensaban que sería "tan duro" como les ha correspondido.El procesoLos diálogos de paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC se extendieron durante cinco años en Oslo y, fundamentalmente, en La Habana, con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado colombiano iniciado en 1960.Tales diálogos derivaron en la firma del Acuerdo de Paz el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, un reconocido balneario turístico en el caribe colombiano, donde Santos y 'Timochenko' sellaron lo pactado con sus rúbricas y un apretón de manos, en medio de una ceremonia transmitida en directo a la televisión internacional y plataformas en streaming.Sin embargo, el acuerdo debió ser sometido pocos días después a un plebiscito en el que los ciudadanos debieron votar 'Sí' o 'No', pero contrario a lo que se preveía el resultado final fue una victoria para el 'No', lo que obligó al Gobierno a renegociar el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los opositores, liderados por Uribe.Tras un periodo de negociación con los promotores del 'No', el gobierno de Santos y las FARC acordaron un nuevo texto que se denominó Acuerdo Final de Paz, el cual se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y que fue ratificado por el Congreso una semana después.Si bien ambos actos —el de Cartagena y el de Bogotá— son memorables en la historia reciente de Colombia, cabe admitir que el más recordado es el final, aunque ninguno de los dos logró cerrar las rencillas de los detractores del acuerdo, quienes aún hoy sostienen que el mismo fue aprobado en un Congreso "manipulado" por Santos y que desconoció la elección popular, que desaprobó lo pactado en La Habana. De ahí que las puyas al acuerdo sean constantes.Lucha dura"Cuando firmamos el acuerdo estábamos completamente claros que por el solo hecho de firmarlo no se iba a implementar, sabíamos que eso no era algo automático. La naturaleza de la clase dirigente de Colombia no ha cambiado y hay un sector de ella que tiene mucho poder y que siempre se opuso al acuerdo", dice 'Timochenko'.No se equivoca. Los cerca de 290 firmantes de la paz que han sido asesinados desde hace cinco años atestiguan las dificultades, pero también, dice, no se arrepiente de haber firmado la paz porque, de lo contrario, el número de muertes serían aún mayor, tanto en las filas de la antigua guerrilla como en agentes del Estado y, claro, en la sociedad civil."En el proceso nos ha tocado poner una cuota de muertos muy grande. Ya vamos para 285 ó 286, además de los líderes sociales que también están defendiendo el Acuerdo de Paz y debido a eso, en buena medida, los asesinan. Ha sido una cuota de sacrificio que sigue pagando Colombia", sostiene.Su convicción sobre el acuerdo es tal, que de inmediato acota: "Si no hubiéramos parado la confrontación, ¡¿cuántos muertos habrían?! ¡¿Cuántos guerrilleros, soldados, policías y civiles más habrían muerto o desaparecido de haber continuado la guerra por estos cinco años?! ¡¿Cuántos desplazados tendríamos en estos momentos?! Yo creo que ese es el elemento que nos anima para superar los obstáculos que se presentan".Compromiso sin mentirasEn estos cinco años varios excompañeros de armas de 'Timochenko' han desistido del Acuerdo y regresado a la clandestinidad, entre ellos alias 'Iván Márquez', quien fungió como jefe de la delegación de paz de las FARC en La Habana. Incluso, son varias las voces que en Colombia sostienen que la firma de la paz sólo significó el paso de cientos de exFARC a la también guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).Preguntado sobre el tema, 'Timochenko' asegura que el Acuerdo de Paz no fue ningún bulo, y que la comunidad internacional fue testigo de la honestidad de los firmantes.Al respecto, califica de "tendenciosas" las opiniones de quienes propalan aquellas ideas de cambio de brazalete de las FARC al ELN."Quienes aseguran que nosotros nos fuimos para el ELN impulsan una opinión muy tendenciosa y con clara intención de hacerle daño al proceso. Es innegable que algunos compañeros desertaron del mismo, pero es una cantidad muy mínima, la gran mayoría seguimos comprometidos", asegura.La satisfacciónDurante el diálogo con esta agencia, 'Timochenko' reitera que se siente satisfecho con la firma de la paz y que incluso, en charlas con sus camaradas, coincide en que se habían demorado en suscribirla, y que de no ser por errores del Estado, a esta hora se habría avanzado mucho más.Eso, asegura, constituye para él una de las frustraciones del Acuerdo, porque de lo contrario "se habría podido avanzar mucho más" en la implementación de la paz.Pero no es el único fiasco, sostiene con vehemencia, pues a su juicio "también se siente frustración de que Colombia haya elegido a un presidente representante de un partido que desde el principio se opuso al acuerdo de paz, y que en su campaña electoral prometió hacer trizas el acuerdo".Garantizar los acuerdosDe cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, 'Timochenko' ve el reto de que los colombianos elijan un Congreso y un gobierno "que garanticen la continuidad en la implementación de los acuerdos", para lo cual su partido, Comunes, trabaja ya en alianzas con otras colectividades y evitar así cometer las novatadas de los comicios de 2018."No es fácil para nosotros incrustarnos en la vida política, en un camino que no conocíamos y del que no teníamos la experiencia. La estamos adquiriendo y de seguro hemos pecado de ingenuidad, hemos cometido muchos errores por falta de conocimiento, pero avanzamos en la búsqueda de alianzas, porque las transformaciones sociales nunca las podrá hacer una sola colectividad y es necesaria la unidad", sostiene.Por último, se dice convencido de que en el Acuerdo firmado hace cinco años "están las bases mínimas para comenzar a construir a Colombia en paz", por lo que no se cansa de pregonar la victoria obtenida hasta ahora."Hoy es cuando se puede decir que en este primer lustro podemos cantar una victoria: los acuerdos están cimentados de tan buena manera que les fue imposible tumbarlos... y no los tumbarán".

