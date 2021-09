Posible destitución de alcalde opositor en Cochabamba genera tensión en Bolivia

https://mundo.sputniknews.com/20210921/posible-destitucion-de-alcalde-opositor-en-cochabamba-genera-tension-en-bolivia-1116260588.html

La Justicia ordenó que el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa sea encarcelado por cinco años, a raíz de un caso de corrupción de 2006.

"Por el presente mandamiento de condena se ordena: que cualquier funcionario público hábil del Estado Plurinacional de Bolivia conduzca al Centro de Rehabilitación San Sebastián Varones, de la ciudad de Cochabamba, a Manfred Reyes Villa Bacigalupi", dice el documento que lo envía por cinco años a la cárcel, firmado por el Tribunal de Sentencia 1 de esta capital departamental. Se lo acusa de conducta antieconómica en el caso de la obra carretera Sillar Alternativo.Por la mañana de este 20 de septiembre, el todavía alcalde de Cochabamba había hablado desde el balcón de su oficina a miles de personas reunidas en la plaza 14 de septiembre para defender su mandato, que se inició en mayo de 2021 y debía extenderse hasta 2025."Entonces aquí estamos: o en el país va a haber estado de derecho y se va a respetar la justicia, o en el país simplemente va a estar el Poder Judicial ahí de adorno y va a ser totalmente instrumentalizado, dañando a la democracia de Bolivia", dijo a su gente Reyes Villa, de 66 años.Y advirtió: "que no sea que en Cochabamba se inicie la división del país, cuando yo siempre he pedido unidad, he pedido que trabajemos Gobierno nacional y departamental". En ese punto, estaba en lo cierto. Exiliado en 2009, luego de perder elecciones frente a Evo Morales (2006-2019), Reyes Villa regresó al país a finales de 2019, cuando triunfó el golpe de Estado contra su rival político.A su regreso le esperaban varios procesos judiciales iniciados cuando aún estaba en Bolivia y también durante su ausencia. En ese momento, la Justicia del Gobierno de facto le otorgó una vasta amnistía. Tan amplia, que sin problemas se postuló a las elecciones de marzo pasado, cuando se impuso con el 56,8% de votos. Así asumió por quinta vez como alcalde municipal.Consciente de que con el retorno de la democracia podían reactivarse los procesos en su contra, Reyes Villa intentó tener la mejor relación con el Gobierno de Luis Arce Catacora."Yo no he estado haciendo política. He estado haciendo gestión", sostuvo el alcalde, tratando de diferenciarse de otros opositores, de choque constante con el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).El caso Sillar AlternativoEn 2006, la Prefectura departamental —en ese momento a cargo de Reyes Villa— erogó 1.615.000 pesos bolivianos (234.000 dólares) para consultorías individuales, con la finalidad de proyectar una carretera hacia Santa Cruz que pasaría por el parque nacional Carrasco. Esta iniciativa quedó en la nada.En 2013, con Reyes Villa ya exiliado en Estados Unidos, concluyó un juicio impulsado por el Ministerio Público. Allí se determinó para el exprefecto una sentencia a cinco años de reclusión por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en este caso.En conferencia de prensa, el diputado del MAS Héctor Arce manifestó: "algo que tiene que quedar absolutamente claro es que no se está cuestionando la legitimidad del señor Manfred Reyes Villa. No está en duda la victoria que ha tenido, el pueblo le dio su voto. Hoy él tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal".Según el diputado masista, Reyes Villa gastó en 2006 recursos que no estaban presupuestados en el Plan Operativo Anual (POA) para un estudio a diseño final. Y comentó que el actual alcalde no siguió el proceso de contratación contemplado en la ley.El diputado aprovechó la presencia de la prensa para denunciar que recibe amenazas de muerte: "cualquier cosa que le pase a Héctor Arce o que pase con mi familia, va a ser absoluta responsabilidad de ustedes, Manfred Reyes Villa y Manfred Sergio Reyes Villa. En 48 horas he recibido siete amenazas de muerte", aseguró.Manfred Sergio, hijo del alcalde, es concejal municipal. Si su padre fuera destituido, muy probablemente a él le tocaría asumir el cargo vacante.Meses atrás, abogados de Reyes Villa habían presentado un recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero lo declaró inadmisible. Por ello la sentencia de cinco años debería ejecutarse. Además, el MAS exige que se realicen nuevas elecciones para la Alcaldía de Cochabamba, en un plazo no mayor a seis meses.Mientras Reyes Villa se aferra a su cargo para el cual fue electo, el tribunal de Cochabamba solicitó ayuda a la Policía si no acepta la condena: "en caso de de resistencia, recúrrase al auxilio de la fuerza pública para la ejecución del presente mandamiento", librado en esta ciudad el 17 septiembre pasado.Las bases de ManfredLa manifestación en apoyo a Reyes Villa reunió gran parte de su electorado. Había jóvenes, que ya no ostentaban los símbolos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), un grupo parapolicial cuya desarticulación fue solicitada en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizado por encargo del Gobierno de Bolivia (cuando era presidenta Jeanine Áñez) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Había en la protesta señoras de barrios acomodados y, según indicaron desde el MAS, también había empleados municipales. Armaron una decena de carpas para quedarse a dormir frente a la Alcaldía, custodiando la permanencia de su líder en el poder municipal.Para ella, esta situación se debe a que "la mayoría de la gente del MAS, lamentablemente, lo digo con conocimiento de causa, ha destrozado a sus familias, se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Quieren arrastrar al capitán y no lo vamos a permitir", agregó.Muchos le llaman capitán, que era el grado que tenía Reyes Villa cuando estaba en las Fuerzas Armadas, en la década del 80."No se toca a nuestro alcalde, se respeta nuestro voto. Oraremos por el progreso de Cochabamba", pidió la señora.A unos metros, un joven vociferaba por un megáfono: "el corrupto de (Luis) Arce destruye a la economía, al aparato productivo. ¿Quieren vivir de cabeza, compañeros? ¡Viva el compañero Manfred Reyes Villa, carajo! ¡Su voto se respeta! No estamos en el Chapare, donde ese Evo maleante está con los narcos picoverde", dijo en referencia al color de los labios de quienes mascan hojas de coca.La posible destitución de Reyes Villa también desata micronacionalismos apasionados. "¡como pueblo estamos de pie para defender nuestro voto y el respeto a Cochabamba carajo! Y dejen trabajar a nuestro alcalde, después de 14 años de cuchipampa [tierra de cochinos, en quechua] ahora volvemos a ver una Cochabamba jardín, linda y florida", dijo otra señora.Quien agregó: "por Cochabamba nos paramos mucha gente como yo, que no somos funcionarios ni hemos apoyado a Manfred por una pega [un puesto de trabajo municipal]. Estamos aquí de pie, Dios nos acompañará siempre porque estamos del lado de la justicia, la equidad, la igualdad y el trabajo".

