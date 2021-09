https://mundo.sputniknews.com/20210921/orgullo-argentino-el-conicet-numero-uno-en-ciencia-en-america-latina-1116296467.html

Orgullo argentino: el Conicet, número uno en ciencia en América Latina

Orgullo argentino: el Conicet, número uno en ciencia en América Latina

El Conicet de Argentina es la mejor institución gubernamental de ciencia en Latinoamérica desde 2009 según el 'ranking' de SCImago. La presidenta del... 21.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-21T23:11+0000

2021-09-21T23:11+0000

2021-09-22T00:01+0000

américa latina

argentina

investigación

consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas de argentina (conicet)

mujeres ciéntíficas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1116296710_0:0:995:560_1920x0_80_0_0_0288b94490fa86fede6e483bf7c855a6.jpg

A nivel internacional el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se ubicó en el puesto 26 de entre 1.587 instituciones y en el 13 considerando el indicador sobre Investigación e Impacto social.Al frente del Conicet se encuentra Ana Franchi, doctora en Ciencias Químicas especializada en salud reproductiva y en la situación de las mujeres en los organismos de Ciencia y Tecnología.Es la segunda mujer en presidir el Conicet a más de 60 años de su fundación —luego de la presidencia de Marta Rovira desde 2008 hasta 2012—, lo que, si bien es un avance, también evidencia la persistencia del techo de cristal que se impone a las mujeresEs que solo el 22% de los puestos directivos de los organismos en áreas de ciencia y tecnología son ocupados por mujeres, mientras que el porcentaje de las científicas nacionales es de 59,5%, según un diagnóstico realizado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Argentina en febrero de este año.Las claves para ser los primeros"Para nosotros es un gran orgullo, es la muestra de todo lo que hace nuestra comunidad científica" dijo Franchi, sobre los resultados de la clasificación que otorgan al Conicet el primer lugar en la región.Para Franchi, la clave ha sido sostener recursos humanos de excelencia y en ese sentido destacó la importancia de que el Conicet tenga una "carrera de investigador científico y una carrera del personal de apoyo, de personal técnico, que permite la continuidad dentro de una actividad científica", porque "permite a las personas dedicarse exclusivamente, salvo cargos docentes, a la investigación"."Yo siempre digo que nosotros podemos poner todo menos los recursos humanos, formar un recurso humano en ciencia y tecnología lleva muchos años, una carrera universitaria, un doctorado, un posdoctorado y recién ahí estamos hablando, luego de 12, 14 años que tenemos un investigador, una investigadora", dijo Franchi, quien también preside la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT).Una mayor cantidad de becas, mejoras en los estipendios de estas y el otorgamiento de subsidios también contribuyen, desde su perspectiva, a mantenerse dentro de los número uno.El Conicet se destaca en la pandemiaAnte la crisis sanitaria por el COVID-19, el Conicet ha cumplido un destacado papel para combatir la pandemia desde la ciencia.La institución colaboró con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación argentino en la elaboración de kits para diagnosticar si una persona padece el virus.Además, los argentinos pudieron protegerse con el barbijo Atom Protect N95 Plus, mascarilla que permite filtrar polvos y gotículas de más del 97% y que fue diseñada por el Conicet junto a las universidades de Buenos Aires (UBA) y de San Martín (UNSAM).El modelo de barbijo fue un éxito y superó las tres millones de unidades vendidas. También fue acompañado de la creación de máscaras y respiradores.Asimismo, se realizaron "algunos desarrollos (...) como el plan hiperinmune equino, como la carragenina, como los estudios que se hicieron con los plasmas de personas recuperadas", dijo Franchi.En la actualidad, el Conicet tiene "cuatro o cinco proyectos de posibles vacunas que están en distintos grados de desarrollo", informó.Estudios desde el punto de vista social del impacto de la pandemia y el hacinamiento también fueron contemplados. La presidenta del organismo destacó que se apuntó a conocer los impactos sobre la alimentación o sobre las mujeres, así como en las comunidades originarias.Más allá de los aportes para enfrentar la pandemia, Franchi señala otros proyectos importantes en el área de la energía junto con YPF— empresa argentina de petróleo— y colabora en un proyecto sobre una fábrica de baterías de litio.Un repaso de la historia del ConicetEl Conicet fue creado en febrero de 1958 para promover la investigación científica y tecnológica en el país. Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946 -1952), se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (Conityc) que se mantuvo en funcionamiento hasta el golpe de Estado de 1955.El Conicet tiene el orgullo de haber contado con Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947, como su primer presidente. Luis Federico Leloir, Nobel de Química en 1970, también marcó un precedente en la institución y en la historia de Argentina, pues sus descubrimientos inspiraron a generaciones de investigadores, a pesar de no trabajar directamente para el Conicet, sino para el Instituto de Investigaciones Bioquímicas - Fundación Campomar —conocida actualmente como Fundación Instituto Leloir—.Estudios para la rápida detección y tratamiento del cáncer, investigaciones astronómicas o descubrimientos paleontológicos en la Patagonia argentina son algunas de las investigaciones premiadas a lo largo de estos años.Siguiendo esta tradición de alto nivel científico, Franchi comenta que "hay muchos investigadores del Conicet que pertenecen a sociedades científicas internacionales".La tarea del Conicet es "establecer y apoyar las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y postdoctorales, el financiamiento de proyectos y de Unidades Ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características", según la web del organismo.Colaboraciones latinoamericanasJóvenes estudiantes que desean perseguir su formación en ciencias ven en Argentina una posibilidad de crecimiento profesional.El Conicet financia becas doctorales y posdoctorales para estudiantes latinoamericanos, a los que ofrece becas de intercambio, sobre todo de estadías cortas.Franchi destacó que "hay mucha colaboración con Brasil, Chile, Uruguay, México. Tenemos bastante intercambio y grupos de investigación que comparten entre varios países".

https://mundo.sputniknews.com/20210526/cientificos-de-argentina-avanzan-en-una-vacuna-de-segunda-generacion-contra-el-covid-19-1112599319.html

https://mundo.sputniknews.com/20200818/conoce-las-supermascarillas-argentinas-que-destruyen-virus-en-5-minutos-1092450619.html

https://mundo.sputniknews.com/20210503/como-medir-anticuerpos-podria-prever-el-fin-de-la-pandemia-el-covid-t-argentino-1111840922.html

https://mundo.sputniknews.com/20200513/hallan-un-megarraptor-de-10-metros-de-hace-70-millones-de-anos-en-argentina--1091416543.html

https://mundo.sputniknews.com/20210427/el-primer-dinosaurio-de-la-antartida-y-el-argentino-detras-del-hallazgo-en-1986-1111653837.html

marcus smith Quiero recomendar altamente los productos a base de hierbas del Dr. Nelson, estaba sufriendo del virus del herpes hasta que un amigo me lo presentó y obtuve su medicina a base de hierbas que curó mi virus del herpes sin más brotes, si también necesita su ayuda, puede contactar him @ drnelsonsaliu10 @ gmail.com o WHATSAPP@+14436204203. ESTAS SON LAS COSAS QUE EL Dr. NELSON PUEDE CURAR: HERPES, VIH / SIDA, CÁNCER, DIABETES, FIEBRE DE LASSA, GONORREA, MENOPAUSIA. 0

1

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Camila Bentancor Santana https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

argentina, investigación, consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas de argentina (conicet), mujeres ciéntíficas