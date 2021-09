https://mundo.sputniknews.com/20210921/moscu-tilda-de-antirrusa-la-postura-de-la-eurocamara-respecto-a-comicios-rusos-1116265597.html

Moscú tilda de "antirrusa" la disposición de la Eurocámara a no reconocer las parlamentarias rusas

MOSCÚ (Sputnik) — La disposición del Parlamento Europeo a no reconocer los resultados de las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso)... 21.09.2021, Sputnik Mundo

"Continuando su política antirrusa, el Parlamento Europeo antes de que se celebraran los elecciones a la Duma de Estado anunció la disposición a no reconocer sus resultados", dijo Pátrushev en una entrevista con el periódico AiF.Según dijo, "la mayoría de países saben que de la UE se puede esperar de todo menos dar lecciones mentoras sobre derechos humanos y su fomento de valores pseudoliberales".Además aseguró que la UE "se desacredita a sí mismo" al tratar de comunicar sus "ambiciones en la política internacional".Las parlamentarias rusas se celebraron de 17 al 19 de septiembre. Los comicios terminaron con la victoria del oficialista Rusia Unida (49,82%) que ha retenido la mayoría constitucional.El 16 de septiembre, el Parlamento europeo aprobó el informe elaborado por el relator del Parlamento Europeo para las relaciones con Rusia y ex primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius.El documento llama a que la UE amplíe las sanciones contra Rusia, fortalezca las capacidades defensivas para contener a Rusia, así como a garantizar la seguridad energética de la UE, reduciendo la dependencia del bloque comunitario de los recursos rusos.Además los diputados de la Eurocámara recomendaron a la UE no reconocer los resultados de las próximas elecciones rusas a la Duma de Estado si resultan fraudulentas y no cumplen los principios democráticos y del derecho internacional.

Guido Osvaldo Ojala no digan que soy demasiado severo al mencionara la UE de farsantes y mentirosos además de hipócritas. Cómo pueden tirar piedras al vecino teniendo tejado de vidrio estos países que siempre han sido lacayunos unos más que otro como España que se lleva la palma lamiéndole el c...a los s yankees por un plato de lentejas. Bien le está a Francia lo que le acaba de suceder cría cuervos y te sacarán los ojos. Para ellos Rusia no es el ejemplo a imitar lo suyo es la corrupción y la droga y por supuesto hablar mal de todo lo que huela a izquierda la democracia para ellos se basa en ocupaciones militares y bloqueos economicos pero como a Francia ya les llegará su turno 0

