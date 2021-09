https://mundo.sputniknews.com/20210921/moscu-tacha-de-barbaridad-el-informe-de-la-eurocamara-sobre-los-vinculos-de-rusia-y-cataluna-1116279953.html

Moscú tacha de barbaridad el informe de la Eurocámara sobre los vínculos de Rusia y Cataluña

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú considera una barbaridad el hecho de que el Parlamento Europeo basó su informe sobre los presuntos vínculos de Rusia y Cataluña en un... 21.09.2021, Sputnik Mundo

La diplomática recordó que el 16 de septiembre pasado la Eurocámara aprobó el informe sobre las relaciones de la UE y Rusia, y en este apuntó a "las recientes revelaciones sobre contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos, incluidos miembros del servicio de seguridad, y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España"."Lo único que sirvió de fundamento para incluir este episodio en el documento fue el reciente artículo falso del periódico estadounidense The New York Times, que fue recogido por numerosos medios de comunicación españoles", afirmó.Zajárova subrayó que el Ministerio de Exteriores ruso desmintió ese artículo y pidió al diario estadounidense que lo retractara.A la vez apuntó que "la mayoría de los eurodiputados hicieron caso omiso a la postura del Estado español, formulada en la decisión de la Audiencia Nacional de archivar en 2020 la investigación sobre la presunta injerencia rusa en los preparativos del refrendo de autodeterminación ilegal, por la falta de indicios sobre la existencia de delito", recordó."Son payasos locos que publican una cadena infinita de informaciones no fiables, y a la vez convierten la lucha contra la desinformación en uno de los temas de su agenda", satirizó.La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso recalcó que "la situación en Cataluña es un asunto interno de España"."Madrid conoce bien nuestra postura, y en nuestras relaciones con ese país partimos del respeto incondicional de su soberanía e integridad territorial", afirmó.

