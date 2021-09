https://mundo.sputniknews.com/20210921/moscu-advierte-a-turquia-que-su-posicion-sobre-crimea-no-contribuye-a-las-relaciones-1116264270.html

Moscú advierte a Turquía que su posición sobre Crimea no contribuye a las relaciones

Moscú advierte a Turquía que su posición sobre Crimea no contribuye a las relaciones

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú tomó nota de la declaración de Turquía sobre que no reconoce las elecciones en Crimea y sacará sus conclusiones al respecto, informó la... 21.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-21T09:21+0000

2021-09-21T09:21+0000

2021-09-21T09:21+0000

internacional

rusia

crimea

turquía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107904/16/1079041672_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_52ca2c9444451b327d11a7bb7d2ead95.jpg

La Cancillería turca declaró que las elecciones parlamentarias celebradas entre el 17 y el 19 de septiembre en Crimea no tienen valor jurídico para Ankara, puesto que Turquía no reconoce la adhesión de la península a la Federación de Rusia."Turquía sabe perfectamente que Crimea es parte soberana de la Federación de Rusia y también sabe que nosotros nunca dejamos pasar este tipo de declaraciones de forma desapercibida. Si no se han cansado de lanzar reproches y recordatorios, significa que tienen mucha paciencia. Pero el único resultado que va a tener eso es que saquemos conclusiones que no van a contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales", dijo Zajárova en el espacio Soloviov Live, de YouTube.La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

crimea

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, crimea, turquía