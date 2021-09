https://mundo.sputniknews.com/20210921/la-desgarradora-razon-por-la-que-las-madres-primates-cargan-a-sus-crias-muertas-1116269828.html

La desgarradora razón por la que las madres primates cargan a sus crías muertas

Muchas especies de animales suelen llevar consigo los cuerpos de sus bebés fallecidos, a veces durante días o meses. Un equipo de científicos descubrió que...

Durante el estudio, los investigadores analizaron datos de 126 publicaciones dedicadas a estudiar las reacciones de madres primates a la muerte de sus crías y concluyeron que el 80% de las especies carga a sus hijos fallecidos.Dicho comportamiento se observó con mayor frecuencia en las madres jóvenes y fue menos común si la cría había muerto de forma traumática o violenta. En cuanto a las crías más jóvenes, tenían más probabilidades de ser cargadas por más tiempo. Algunas especies, como los lémures, no cargan a sus crías muertas. Expresaban su dolor a través de otros comportamientos: en particular, a veces regresaban al lugar donde yacían sus cuerpos.Al mismo tiempo, no se sabe si los primates pueden comprender que la muerte "es universal" y que todos los animales —incluídos ellos mismos— morirán algún día. La coautora del estudio, Elisa Fernández Fueyo, explica que, a pesar de "experimentar emociones relacionadas con la pérdida", la madre puede obtener una mejor conciencia de la muerte y, en consecuencia, "decidir" abandonar el cuerpo de su bebé.Si bien los vínculos sociales de los primates son similares en muchos aspectos a los de los humanos gracias a nuestra historia evolutiva compartida —es posible que los humanos tempranos también portaban los cuerpos de sus bebés—, todavía se necesitan más estudios para entender mejor su motivación.

