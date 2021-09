https://mundo.sputniknews.com/20210921/guatemala-movimientos-sociales-no-quieren-luchas-anti-corrupcion-made-in-usa-1116290875.html

Guatemala: movimientos sociales no quieren luchas anticorrupción 'made in USA'

Guatemala: movimientos sociales no quieren luchas anticorrupción 'made in USA'

Los presidentes de El Salvador y de Guatemala reaccionaron a las sanciones que aplicó Washington contra funcionarios de estos países centroamericanos. 'En Órbita' dialogó con el abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.

La Administración Biden sancionó a cinco magistrados salvadoreños y a la Fiscal General guatemalteca María Consuelo Porras y a su secretario. Fueron añadidos a la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos, por lo que serán investigados y no pueden ingresar a EEUU.Este mecanismo forma parte de la ley contra la corrupción en el Triángulo Norte, promulgada en diciembre de 2020.El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, denunció injerencia y manifestó que su país "no es patio trasero de nadie". En tanto, el guatemalteco Alejandro Giammattei catalogó la situación de "falta de respeto a las relaciones internacionales".Según Itzamná, la medida de EEUU "genera un nuevo impulso en la población, en especial en sectores urbanos de clase media y algunos empresarios". Sin embargo, hay otros sectores que entienden que se necesita un cambio estructural."En Guatemala hay otros movimientos y fuerzas sociales populares (...) que no quieren luchas anti corrupción 'made in USA' únicamente para cambiar, como se dice aquí, al 'administrador de la finca'. [Estos movimientos] ponen en debate por qué Guatemala tiene que ser una finca", indicó el abogado y antropólogo guatemalteco Ollantay Itzamná.Los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador fueron designados por la Asamblea afín a Bukele, tras destituir a los anteriores. En tanto, la fiscal guatemalteca Porras revocó del cargo al fiscal especializado en corrupción, Juan Francisco Sandoval, que investigaba al entorno del presidente.En 2015, la lucha contra la corrupción tomó fuerza en Guatemala a raíz del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y por la destitución del presidente Otto Pérez Molina (2021-2015)En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el senador del Frente Amplio de Uruguay, Enrique Rubio, sobre el escándalo luego de que reclusos secuestraran y abusaran de un preso durante 40 días en una de las principales cárceles del país. Y además el comienzo en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

