Grupo hotelero Iberostar reabrirá sus operaciones en Cuba y apunta al turismo ruso

LA HABANA (Sputnik) — El grupo hotelero español Iberostar anunció que reabrirá sus instalaciones turísticas en Cuba de manera progresiva, a partir del próximo... 21.09.2021

américa latina

cuba

turistas

"De cara a captar el turismo ruso vamos a introducir la dinámica urbana, el misticismo del cubano, la música que disfrutarán será en ruso, la historia que enlaza a Cuba con Rusia, la cultura, la seguridad que les permitirá disfrutar su estancia, y a diferencia de Rusia que tiene un largo invierno, Cuba ofrece un largo verano, y nuestros operadores se han estado especializando en los gustos del turista ruso, entre ellos las clases de baile", explicó el director de Marketing de Iberostar-Cuba, Alexei Torres.De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la cadena hotelera española, el inicio de operaciones está fundamentado en la reapertura progresiva de fronteras el 15 de noviembre de 2021, a partir del avance acelerado del proceso de vacunación de la población cubana.Los hoteles ubicados en el balneario de Varadero, los cayos Santamaría y Guillermo, todos en el litoral norte cubano; Trinidad (centro-sur) y Holguín (noreste), estarán entre los primeros en entrar en funciones, según Torres.El funcionario aseguró además, que en todos los hoteles de Iberostar en la isla se continuará implementando el programa How We Care, con más de 300 medidas sanitarias elaboradas de la mano del Consejo Médico Asesor del grupo hotelero.Según el cronograma previsto, a partir del próximo 1 de noviembre se pretende reabrir el Iberostar Grand Packard, el máximo exponente de la cadena española del segmento de lujo en la isla; además del Iberostar Selection Bella Vista, en el balneario de Varadero; e Iberostar Selection Ensenachos, Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos, e Iberostar Daiquiri, en la cayería norte del centro del país.Por su parte, varios hoteles de Iberostar ubicados en Varadero, Trinidad, y Holguín reabrirán sus servicios a partir del 1 de diciembre, mientras que Iberostar Selection Playa Pilar, en Cayo Guillermo, tiene prevista su apertura para enero del próximo año.De acuerdo al plan de reapertura turística, también se reactivarán los viajes combinados Habana-Varadero, o Habana-Los Cayos, lo que permitirá a los visitantes vivir en un mismo viaje, una experiencia urbana y de sol y playa.Se anunció además que el próximo 22 de diciembre será inaugurado el Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, con lo que la cadena refuerza en Cuba su apuesta por el turismo de calidad, y será un hotel con todo el lujo incluido, oasis exclusivos situados en entornos únicos con vistas al mar que cuentan con zona reservada en la playa y habitaciones con el mejor equipamiento.A su vez, el grupo hotelero Iberostar-Cuba confirmó que continuará aplicando una estrategia de turismo responsable y como parte del movimiento Wave of Change para la preservación de mares y océanos, que incluye la eliminación de plásticos de un solo uso avanzando hacia una economía circular, fomento del consumo responsable de pescado, y cuidado de la salud costera.El Grupo Iberostar es una empresa multinacional española dedicada al negocio turístico desde hace más de 60 años, y cuyo origen se remonta a 1877 en la industria del calzado.Iberostar Hotels & Resorts es su negocio principal, con más de 100 hoteles de cuatro y cinco estrellas en 16 países, y un equipo global de más de 34.500 personas de 91 nacionalidades.

cuba

