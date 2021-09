https://mundo.sputniknews.com/20210921/el-unico-dialogo-que-va-a-solucionar-el-problema-de-venezuela-sera-con-estados-unidos-1116260088.html

"El único diálogo que va a solucionar el problema de Venezuela será con Estados Unidos"

CARACAS (Sputnik) — Es necesario que el Gobierno de Estados Unidos se incorpore al diálogo en México entre las autoridades venezolanas y la oposición, si se... 21.09.2021, Sputnik Mundo

El pasado 13 de agosto, la oposición y el Gobierno de Venezuela firmaron un memorándum de entendimiento en México, con la mediación de Noruega y el acompañamiento de Holanda y Rusia.A juicio del analista este proceso de diálogo es para la oposición una dosis de "oxígeno" y para el Gobierno un primer escalón para aproximarse al diálogo con la Casa Blanca para buscar el fin de las sanciones."Esa negociación para la oposición es oxígeno, para intentar salirse del problema en el que se metieron y para el Gobierno un primer paso para negociar con Estados Unidos", acotó.Todo diálogo, refirió el experto, "siempre es bueno" y se constituye como parte de lo que significa hacer política en un sistema democrático.Preocupación de los venezolanosNo obstante, consideró que el proceso de negociación que está en marcha en Venezuela "es un producto de exportación", porque, a su juicio, carece de incidencia internamente en el sentir de los venezolanos.En los últimos años, el sistema económico venezolano se ha deteriorado y esto ocurrió en medio de fuertes sanciones de Estados Unidos impuestas a las principales actividades del país, entre ellas la minería y el petróleo."Eso de que si no se solucionan los problemas políticos no se va a solucionar la economía es parcialmente cierto, porque el problema de la economía es un problema de Estados Unidos, porque las sanciones son las que inciden en gran medida para que la situación económica no se resuelva y eso no se va solucionar en México", sostuvo.El analista político criticó que, aunque uno de los principales objetivos de este proceso sea negociar para que se levanten las sanciones, haya representantes de la oposición llamando a Estados Unidos y la Unión Europea a mantener las sanciones, lo que consideró contradictorio.En tal sentido, Rodríguez consideró que es difícil visualizar que a corto plazo la mesa de diálogo traerá algún resultado o si empujará a Estados Unidos a la banca de la negociación, y mientras eso no suceda, hasta que no se comiencen a levantar las sanciones, cree que solo habrá resultados parciales.Por el momento, los dialogantes del Gobierno y los de la oposición liderada por el diputado Juan Guaidó tienen prevista una segunda jornada de conversaciones en Ciudad de México los días 24, 25, 26 y 27 de este mes.

