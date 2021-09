https://mundo.sputniknews.com/20210921/el-reino-una-muestra-de-las-tramas-de-poder-que-trascienden-el-mundo-evangelico-1116295776.html

'El reino', una muestra de las tramas de poder que trascienden el mundo evangélico

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un gran revuelo causó en Argentina el estreno de la serie 'El reino'. Un elenco brillante exhibió una danza de corruptelas en las que... 21.09.2021, Sputnik Mundo

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1115372713_0:77:1156:727_1920x0_80_0_0_c58631e641c8fe94e5828e855f449f7e.jpg

