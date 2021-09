https://mundo.sputniknews.com/20210921/el-primer-ministro-de-peru-rechaza-que-su-pais-no-reconozca-la-legitimidad-de-nicolas-maduro-1116282503.html

El primer ministro de Perú rechaza que su país no reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Guido Bellido, desmintió las declaraciones del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, quien indicó que su país no... 21.09.2021, Sputnik Mundo

"Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente [Pedro Castillo] tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas", comunicó el primer ministro a través de su cuenta en Twitter.El 20 de septiembre, el vicecanciller declaró que "la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela".Esto ha sido rechazado por el primer ministro, quien sostiene que las declaraciones del vicecanciller se contradicen con el hecho de que el presidente de Perú se reunió con Maduro durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 18 de septiembre en México.Por otro lado, el representante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, afirmó el 19 de septiembre que "el Grupo de Lima había cumplido su ciclo" y que la salida a la situación de Venezuela ahora pasa por el diálogo entre el oficialismo y la oposición.El Grupo de Lima es una instancia internacional formada por 11 países de la región que busca el retorno a la democracia en Venezolana, según manifestó la agrupación, con un apoyo hacia la oposición de ese país, aunque permanece desactivada de facto pues no emite pronunciamiento alguno desde el 5 de enero de este año.

