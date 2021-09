AMLO: "A mí no me impusieron los de arriba, yo estoy aquí por el pueblo de México"

"Nosotros llegamos aquí también, eso es importante que no se olvide, por la vía pacífica y legal. Decían los que se asumían de extrema izquierda o radicales, y otros opositores leales al régimen autoritario, que no se iba a poder como nosotros lo pretendíamos, que no se había logrado ni en la Independencia, ni en la Reforma, ni en la Revolución, un cambio pacífico, y que los potentados, la oligarquía, los que se sentían dueños de México, no iban a permitirlo y nos hicieron un fraude y luego otro, y seguimos", dijo.