Advierten que casos de alzhéimer se duplicarán cada 20 años

La enfermedad de alzhéimer es considerada la nueva epidemia del siglo XXI y aumentará al doble sus casos en el mundo cada 20 años, de acuerdo con el organismo... 21.09.2021, Sputnik Mundo

Actualmente 35 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo y se espera que para el 2030 haya 65,7 millones de casos y poco más de 115 millones en 2050, señaló la más importante universidad pública mexicana en el marco del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de septiembre.La titular del Laboratorio de Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, María del Carmen Cárdenas Aguayo, sostuvo que México podría rondar el millón de casos de alzhéimer esporádico, la forma más común, si se toma en cuenta que varios no se reportan al sistema de salud.La especialista dijo que el alzhéimer es la demencia de mayor prevalencia en el mundo y se presenta más entre mujeres que hombres."De cada 100 individuos con esta enfermedad, 60 son mujeres, existen varias hipótesis al respecto, entre ellas la longevidad de este grupo poblacional, así como su relación con los estrógenos", destacó la UNAM.Además, se sospecha que los casos podrían aumentar por la pandemia de COVID-19, pues los daños que produjo este virus en su modalidad grave entre adultos mayores de 65 años multiplican la posibilidad de desarrollar alzhéimer."Más de 99% de los casos es del tipo esporádico, no tiene un componente genético y suele aparecer a partir de los 65 años de edad con afectación progresiva, y sólo un 1% es considerado de tipo familiar o genético y se presenta de los 35 a 40 años, suele ser más agresivo. En ambos casos, el tiempo de sobrevida máxima es de 10 años a partir del inicio del padecimiento", detalló.La especialista apuntó que el 70% de las demencias son del tipo alzhéimer y las distingue un deterioro cognitivo que merma la calidad de vida del paciente y lo vuelven dependiente de cuidadores.Estos síntomas se explican porque la primera zona cerebral afectada por el padecimiento es el hipocampo, a cargo del aprendizaje y la memoria a corto plazo, así como del almacenaje de nueva información.Descrita en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, esta enfermedad no conoce tratamientos específicos y su único diagnóstico certero sólo puede conseguirse post mortem.Esta circunstancia, señaló la especialista Cárdenas Aguayo, hace necesaria mayor investigación para desarrollar métodos diagnósticos tempranos que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes y retrasar el avance de la pérdida neuronal.Entre los factores de riesgo para padecer alzhéimer, la académica enumeró el sedentarismo, la obesidad, el consumo de comida chatarra, la diabetes, el estrés, insominio, depresión, alcoholismo, tabaquismo, la baja escolaridad y la contaminación ambiental.Sin embargo, entre las medidas preventivas identificó llevar una dieta saludable que incluya frutas y verduras, con énfasis en las que contienen antioxidantes, como frutos rojos, jitomate, brócoli, lechuga, nueces, almendras, aceite de oliva, pescado y chía, además de hacer ejercicio.También consideró de apoyo tocar un instrumento, estudiar una lengua distinta a la materna, investigar temas que atraigan a la persona y ejercer juegos de estimulación cognitiva, que contribuyen a la salud cardiovascular y cerebral.

