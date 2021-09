https://mundo.sputniknews.com/20210920/una-mujer-apunala-a-dos-personas-en-madrid-tras-matar-a-tres-en-2003--video-1116239997.html

Una mujer apuñala a dos personas en Madrid tras matar a tres en 2003 | Vídeo

Noelia de Mingo, conocida por asesinar a tres personas en 2003, ha atacado a dos mujeres en una localidad de Madrid. La atacante padece esquizofrenia paranoide... 20.09.2021, Sputnik Mundo

La doctora Noelia de Mingo ha entrado pasadas las 12:00 en un supermercado de la Avenida de España de El Molar (Madrid). La médica iba armada con un cuchillo, el cual ha hundido en el pecho de la cajera. La víctima, de 46 años, padece una herida en el hemitórax izquierdo, por lo que ha sido trasladada al hospital 12 de Octubre. Su estado es grave, según confirma el 112.De Mingo también ha alcanzado con su arma a la dueña del establecimiento, una mujer de 53 años. No obstante, esta ha conseguido huir a la farmacia situada al otro lado de la calle. Su agresora no ha logrado acceder a este negocio. La Policía Local de El Molar la ha detenido tras un forcejeo e incluso intento de agresión a uno de los agentes.La mujer sufre de esquizofrenia paranoide crónica, una enfermedad para la que no hay cura. Esta es la razón por la que el nombre de Noelia de Mingo es conocido en España. En 2003, la doctora sufrió un brote en su lugar de trabajo, el hospital Fundación Jiménez Díaz. Allí, mató a tres personas e hirió a otras cinco.La Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que De Mingo fuese ingresada en un psiquiátrico por un máximo de 25 años. Solo podría salir de este si lo decidía un juez. Además, el tribunal decidió absolverla penalmente de los delitos de amenazas, lesiones, lesiones psíquicas, asesinato y tentativa de asesinato por enajenación mental de la acusada.En 2011, De Mingo disfrutó de sus primeras salidas terapéuticas del centro por autorización de la Justicia. En ninguna tuvo problemas. En octubre de 2017, la mujer dejaba el psiquiátrico para acogerse al régimen de tratamiento ambulatorio y custodia familiar, ejercida por su madre de 79 años, bajo la estricta vigilancia clínica de su psiquiatra de cabecera. En caso de detenerse la evolución favorable de su dolencia se aplicarían medidas terapéuticas de urgencia.Durante los diez años de internamiento, De Mingo no había sufrido ninguna recaída ni tampoco había padecido efectos secundarios por los medicamentos que tomaba. El informe del centro penitenciario psiquiátrico de Alicante, elaborado el 7 de abril de 2017, detallaba que la mujer había realizado el Camino de Santiago con otros internos y había cursado un máster. El episodio de El Molar es el primer agravamiento que padece la doctora. Tal vez por haber dejado la medicación que la mantenía estable.

