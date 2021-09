https://mundo.sputniknews.com/20210920/un-juego-digital-permitira-evaluar-el-desarrollo-intelectual-de-ninos-1116239013.html

Un juego digital permitirá evaluar el desarrollo intelectual de niños

Científicos de la Universidad Estatal Psicológica y Pedagógica de Moscú (MSUPE, por sus siglas en inglés) han diseñado un juego digital para evaluar... 20.09.2021, Sputnik Mundo

ciencia

niños

cerebro

psicología

Según los expertos, la nueva tecnología puede evaluar estos indicadores en base a los resultados del juego. Esto ofrece grandes posibilidades para analizar el desarrollo intelectual de los alumnos, afirman los científicos. El artículo fue publicado en la revista Kulturno-istoricheskaya psicologia (Psicología cultura e historia).Juego de bolasLos especialistas de la MSUPE han diseñado el juego digital PL-modified para diagnosticar los indicadores intelectuales de los escolares. En concreto, se trata de acciones intelectuales como el análisis, la planificación y la reflexión. En el futuro este análisis podría dar una información más detallada sobre los procesos mentales, a diferencia de las pruebas tradicionales en papel."El elemento principal del sistema creado es un juego con un algoritmo popular en el que sus participantes deben colocar cinco bolitas o más del mismo color en líneas verticales, horizontales o diagonales para que desaparezcan y el jugador recibe puntos. La diferencia principal del nuevo diseño consiste en que las bolas no aparecen en el campo de forma aleatoria, sino que siguen una lógica, es decir de conformidad con ciertas reglas. La tarea del jugador consiste en entender cada vez esta lógica y usar este conocimiento para alcanzar mejores resultados en el juego", explica Yevguenia Gavrílova, empleada del Centro de Investigaciones Psicológicas y Pedagógicas Aplicadas de la MSUPE.Al final de cada juego, los escolares tuvieron que responder preguntas para demostrar que habían entendido la lógica del juego. Las habilidades de analizar, planificar y reflexionar fueron evaluadas a través de indicadores como el entendimiento de las reglas, el uso de la lógica para recibir más puntos, la capacidad de entender una nueva regla y actuar al respecto, destacan los científicos. En un futuro, también planean evaluar con este sistema la dinámica del proceso de pensamiento en el curso del juego.Dos cabezas piensan mejorLos científicos también evaluaron las acciones intelectuales de los escolares cuando trabajan en parejas: los jugadores tenían que discutir cada acción con su compañero. Cada jugador realizó su jugada por turno. El resultado común muestra que en las condiciones de juego, cuando dos jugadores deben coordinar cada acción, los escolares alcanzan mejores resultados. Además, los resultados más altos los alcanzaron los grupos de jugadores conformados por escolares con capacidades intelectuales similares. Es decir, un juego en conjunto no conlleva un buen resultado como tal, su resultado se debe en particular a las capacidades cognitivas de ambos jugadores.Según los científicos, los datos sobre el trabajo de los escolares en parejas permitirán evaluar cómo influye el nivel de interacción en la solución exitosa de varias tareas intelectuales por grupos de personas.Posibilidades del nuevo sistemaEn el marco de los actuales programas educativos, los pedagogos y psicólogos necesitan métodos de diagnóstico relativamente simples para evaluar las acciones intelectuales de los escolares. Las pruebas tradicionales en papel no siempre pueden reaccionar rápidamente a las exigencias de la situación, porque no toman en consideración el factor de la motivación y se centran exclusivamente en el resultado final de pensamiento, creen los científicos.Según los investigadores, el uso de un juego digital para evaluar las acciones intelectuales es un fenómeno raro en el psicodiagnóstico ruso. Es importante que el sistema diseñado sea flexible: el juego puede ser de diversa complejidad, lo que hace posible adaptarlo a la edad de los escolares.El uso de las tecnologías digitales en la psicología permite facilitar mucho todo el proceso de análisis: aumentar la velocidad del proceso de diagnóstico y de procesamiento de datos y la capacidad de concentración de la información. Además, tal análisis es interesante para los niños, creen los expertos.La importancia práctica de los resultados consiste en el desarrollo de las capacidades del sistema digital Pl-modified. Según los científicos, las futuras investigaciones en esta área permitirán considerar este sistema como un método adicional de evaluación del desarrollo cognitivo de los escolares.

niños, cerebro, psicología