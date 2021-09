https://mundo.sputniknews.com/20210920/the-crown-y-ted-lasso-los-grandes-ganadores-de-los-emmy-2021-1116219579.html

'The Crown' y 'Ted Lasso', los grandes ganadores de los Emmy 2021

Sin duda, la serie basada en la vida íntima de los miembros de la Monarquía británica producida por Netflix arrasó la gala con 5 estatuillas, entre las que se encuentra el premio a Mejor serie dramática, Mejor actor de una serie de drama, para Josh O'Connor, quien interpretó a un joven príncipe Carlos, y Mejor actriz de una serie de drama para Olivia Colman, que dio vida a la reina Isabel II.Esta es la primera vez que la compañía de streaming Netflix gana un premio para serie de drama.Es también la primera vez para Apple TV+, cuya serie Ted Lasso se llevó el premio a Mejor serie de comedia, Mejor actor en serio de comedia para Jason Sudeikus, Mejor actor de reparto en una serie de comedia para Brett Goldstein y Mejor actriz de reparto en una serie de comedia para Hannah WaddinghamOtra de las favoritas de la noche, The Queen's Gambit, se llevó el premio a Mejor serie limitada, así como también el premio a Mejor dirección en una serie limitada. Sin embargo, su protagonista, Anya Taylor-Joy, no logró llevarse la estatuilla de Mejor actriz de una serie limitada, premio que consiguió Kate Winslet por su papel en Mare of Easttown.Aquí la lista completa de ganadores:La ceremonia de este año contrastó con la llevada a cabo en 2020, cuando las estrellas disfrutaron desde la sala de su casa de una velada semivirtual debido a las restricciones por el COVID.Los cambios que ha experimentado la industria cinematográfica han sido especialmente drásticos para los programas de televisión. La calidad de los proyectos producidos para la pantalla chica en muchos casos supera a la de los proyectos cinematográficos. Esto no es lo único nuevo. Estrellas de Hollywood con varios Oscar en su haber se han lanzado de lleno a las series.Además, la irrupción del streming, que llegó para quedarse, ha cambiado para siempre los tiempos de duración de una serie. Ya es cosa del pasado tener que esperar una semana para otro capítulo de nuestro programa favorito.Este 2021, en particular, es un año que será recordado por la llegada de franquicias de Hollywood como Marvel y Star Wars, que se han sumado a la pequeña pantalla y lo han hecho por la puerta grande.Entre los shows con más nominaciones para los Premios Emmy número 73 se encontraban The Crown, de Netflix, y The Mandalorian (de la franquicia de Star War), de Disney+. Ambos dramas contaban con 24 nominaciones cada uno. Le siguieron de cerca el éxito de Marvel WandaVision, también de Disney+, con 23 nominaciones , y la comedia Ted Lasso de Apple TV+, con 20.

