'Rusia Unida', una 'mala noticia' para Occidente

Rusia Unida conserva la mayoría parlamentariaVálidas. Así han sido las elecciones a la Duma de Estado [Cámara Baja del Parlamento ruso] realizadas este fin de semana, según la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfílova. "Las elecciones se dan por válidas, la participación [...] es del 51,68%, una cifra mayor que en la campaña [electoral] anterior", dijo la funcionaria en rueda de prensa.Sin embargo, matizó que no hay que apresurarse a publicar los resultados finales, subrayando que todas las denuncias en todas las regiones deben ser procesadas. "Según la información que nos llegó en este momento, en tres entidades territoriales de la Federación de Rusia –Crimea, Kalmukia y la ciudad de San Petersburgo– fueron cancelados los resultados de la votación en tres colegios electorales debido a numerosas violaciones en el procedimiento de votación".Y aunque desde Occidente han lanzado un manto de dudas sobre estos comicios, los observadores internacionales testifican lo contrario.Javier Hurtado Mira, observador español en estos comicios y presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa [DEMYC], testimonió que las elecciones se llevaron a cabo con "bastante tranquilidad" y evidenciando que "mucha gente aún guarda simpatía" por el partido oficialista Rusia Unida, algo que "algunos periodistas extranjeros y políticos en Bruselas preveían que no iba a ser así, creyendo que va a haber más protestas o cosas así en la calle".Unos pronósticos que, sumado a un reciente informe aprobado por la Eurocámara que llama a desconocer el resultado de estas elecciones, revela un "desconocimiento total de la realidad de la Federación de Rusia", subrayó."Yo siempre invito a la gente a que venga a Rusia, conozca el país de primera mano, que hable con su gente, con sus líderes políticos, con gente que no opina bien con el Gobierno. Yo creo que es muy importante hablar con todo el mundo y tener experiencia propia para juzgar adecuadamente o tener opiniones basadas en hechos y no en rumores, falsa propaganda", subrayó Hurtado Mira."Es una pena que no haya esa visión constructiva con Rusia y así es muy difícil hacer amigos en la vecindad europea. Ojalá un día podamos cambiar esto", expresó Hurtado Mira, quien lamentó que se esté "desviando un poco de la idea original" de los "padres fundadores" de la UE, "que era integrar a lo que es la Europa real, que va desde Lisboa a Vladivostok".En Occidente se arrancan los ojosCría cuervos, y te sacarán los ojos. Es lo que ha estado haciendo Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial: criando, más que un cuervo, a un águila calva, que en las últimas semanas navega en velocidad de crucero sin importar en caer en la traición más grave, de acuerdo a las autoridades gubernamentales de Francia.Y es que el AUUKUS, es hijo de la traición, de la mentira, y de la puñalada trapera, hijo del golpe más bajo y duro que se haya dado entre sí unos socios occidentales debido a errores propios: confiar en quien nunca debieron confiar, según claman desde París, la ciudad luz que ahora mismo está en tinieblas.Todo el mundo empezó a sacar los trapitos al sol. Algunos, y siempre de acuerdo a la versión francesa, intentaron sacarse un conejo de la chistera, pero en vez de resultar chistoso, ha sido gasolina a un fuego que arde cada vez más. Y el premier australiano, Scott Morrison, es al que de momento, están dejando mejor surtido.Tras sus declaraciones acerca de que le había trasladado al Elíseo sus profundas y graves reservas sobre el contrato de compra de los submarinos franceses, cuya minuta trepaba a los 56.000 millones de euros, saltaron a la luz pública unas revelaciones que dejan ver que todo se cocinó el pasado mes de junio en la cumbre del G7 en Cornualles.Eso anula todo lo que pueda decir, por ejemplo, el exembajador de Francia en EEUU, Gérard Araud: "El 30 de agosto pasado, dos semanas antes del acuerdo firmado entre Washington, Londres y Canberra, sus ministros de Asuntos exteriores y la Defensa reafirmaron oficialmente el compromiso de Australia con ese contrato. ¿No habían sido informados del acuerdo?", ironizó.El columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, explica que esta situación ha provocado en Francia "un impacto brutal, porque supone, en primer lugar, la desaparición y la cancelación del 'contrato del siglo', como se le llamaba en Francia ese contrato por el cual el país galo había firmado con Australia la producción de 12 submarinos de guerra. Esto fue en 2016".Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia aludía al comunicado oficial firmado por los ministros de Defensa y Exteriores de ambos países el 30 de agosto, pasado, cuyo punto primero está escrito en términos muy solemnes: "La conferencia ministerial 2+2 de Asuntos Exteriores y Defensa refleja la fuerza de la relación estratégica entre Francia y Australia, y nuestro compromiso común en la promoción de una región abierta e inclusiva, respetando en el orden internacional y la seguridad común". Entonces, hacía ya más de un mes que a Francia le habían dado el besito de Judas, y 'respeto' era sólo una palabra estampada en papel mojado.Para Australia, ese '2+2', no era otro que anular el contrato con Francia, y firmarlo con Reino Unido, que se hace con un contrato jugoso para sus arcas.Entonces, salió Boris Johnson con una sorna como Dios manda: "Nuestro amor por Francia es imposible de erradicar. Estamos muy orgullosos de nuestra relación con Francia y es de enorme importancia para este país [Reino Unido]. Es una relación muy amistosa –'entente cordiale'– que se remonta a un siglo o más y es absolutamente vital para nosotros".AUUKUS "es una bofetada comercial, es una bofetada industrial, pero también diplomática y política, porque significa que EEUU, Australia y Reino Unido crean una alianza militar en la que desprecian a Francia, que también es una potencia política en la zona del Indo-Pacífico, que es de lo que se trata", expresa Luis Rivas.China y Celac afianza sus lazosLos países de América Latina y el Caribe reafirmaron su voluntad de fortalecer la integración regional sin la tutela de Estados Unidos. Así quedó manifiesto en la reciente cumbre de la CELAC que se realizó en la capital mexicana el 18 de septiembre, cuatro años después de su último encuentro.El analista político William Serafino destaca dos elementos de esta cita internacional."La primera es que veníamos de un proceso de fragmentación y de vaciamiento del multilateralismo en la región. Eso se ha visto desde hace varios años y creo que la pandemia también fue un factor fundamental en este distanciamiento entre los jefes de Estado y de Gobierno de la región. Entonces, que la mayoría de los jefes de Estado de la región asistieran a esta cumbre es un elemento que destacar dado que desde hace años no se veía una reunión de este tipo y menos donde se discutieran grandes asuntos porque la región iba prácticamente sin agenda, sin metas comunes consensuadas. El otro elemento que destacaría es la asistencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de varios años de intentos de aislarlo de la política regional, de desincorporar a Venezuela de la dinámica geopolítica del continente, entonces creo que la asistencia del presidente Maduro y su discurso en esta cumbre significa un revés muy importante en la agenda de Washington de aislar diplomáticamente a Caracas. Si este plan no está en su peor momento, creo que está bastante cerca de terminar", indica Serafino.Sobre las fuertes acusaciones de los presidentes de Uruguay y Paraguay contra los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Serafino considera que la "retórica de provocación de Lacalle Pou y Mario Abdó vienen a cumplir un papel disonante y de provocación porque como Estados Unidos no tiene representación en este espacio, entonces buscan viabilizar lo que piensa Estados Unidos con respecto a estos tres mandatarios", opina.Varios mandatarios de América Latina insistieron en la idea originaria de este foro de integración, creado en el año 2010 por iniciativa del presidente Hugo Chávez, de sustituir la OEA por la Celac."Yo creo que la OEA está pasando por un proceso de baja credibilidad que ha desplomado su capacidad de convocatoria. Creo que hay un clima creciente de rechazo hacia Luis Almagro, el secretario general de este organismo, porque justamente la OEA ya se ha quitado la máscara, aunque tampoco podamos decir que es algo reciente porque la OEA tiene un historial largo de apoyo a golpes de Estado, pero creo que la participación de la OEA en el golpe en Bolivia de una manera tan directa y flagrante ha hecho que este organismo pierda su lugar, al menos como un espacio de reunión que sea aceptado por todas las fuerzas políticas de la región. La OEA Ha pasado más a ser un espacio de reunión muy favorable para aquellos que están inmersos en la política exterior de Washington", resalta Serafino.Otro elemento que Serafino destacó de la VI cumbre de la Celac fue el mensaje que envió el presidente de China, Xi Jinping, a los mandatarios de América Latina y el Caribe. Jinping aseguró que los "vínculos entre China y la región ya han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos"."Es muy importante ese mensaje. Recuerden que, en el año 2018, la primera vez que China presenta la iniciativa de la Franja y la Ruta, o lo que se ha conocido como las nuevas rutas de la seda, es en un foro económico con la Celac en el año 2018. Esto es importante tenerlo en cuenta como antecedente porque China ve que el proceso de integración de la iniciativa de la Franja y la ruta de la seda pasa por la Celac. China ve que es el espacio con mayor legitimidad, con mayor consenso y con mayor capacidad de convocatoria para poder darle cabida a este proceso de integración de la nueva ruta de la seda. Para Estados Unidos esto significa un revés importante para todo este intento de renovar la Doctrina Monroe, es decir, está cada vez más claro que China se ha erigido como socio comercial principal de muchos países que incluso son aliados complacientes de Washington, como es el caso de Colombia, cuyo principal socio comercial no es Estados Unidos, sino China. Eso mismo ocurre en Brasil y en otros países muy importantes como Argentina o México. Entonces, yo creo que Estados Unidos está bastante preocupado de que China siga consolidando ese papel de socio comercial de confianza, de gran promotor de infraestructura, de inversor público en áreas de desarrollo, y creo que Estados Unidos está consciente de que está perdiendo la batalla por la hegemonía, que justamente pasa por estos elementos comerciales y financieros a escala regional", apunta Serafino.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

