Rechazo de la oposición uruguaya al "exabrupto" de Lacalle Pou en la CELAC

Rechazo de la oposición uruguaya al "exabrupto" de Lacalle Pou en la CELAC

Políticos del partido Frente Amplio criticaron los dichos del presidente Luis Lacalle Pou hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 'En Órbita' dialogó con el diputado Daniel Caggiani, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja.

Rechazo de la oposición uruguaya al "exabrupto" de Lacalle Pou en la CELAC Políticos del partido Frente Amplio criticaron los dichos del presidente Luis Lacalle Pou hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 'En Órbita' dialogó con el diputado Daniel Caggiani, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja.

Durante su discurso, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou señaló que participar en la cumbre de la CELAC en México no significaba ser "complaciente" con países donde "no hay una democracia plena". Y manifestó su "preocupación" por lo que ocurre en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela.Políticos del Frente Amplio —principal partido opositor del Gobierno de coalición uruguayo— entienden que el discurso del mandatario fue una mala señal de política exterior, desentonando con la tradición del país.El entrevistado indicó que debido a la intervención de Lacalle Pou, la reunión derivó en una "confrontación innecesaria en un momento inoportuno y fuera del protocolo". Y además consideró que el jefe de Estado "perdió el foco" ante la cumbre.El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió a Lacalle Pou e indicó que este mostró su "desconocimiento de la realidad cubana" y lo acusó de imponer un "paquetazo neoliberal" en su país. La comunidad de uruguayos residentes en la nación caribeña también rechazó la postura de su compatriota.En tanto, el venezolano Nicolás Maduro invitó al mandatario uruguayo y al paraguayo, Mario Abdo Benitez —quien también lo criticó— a "poner la fecha, el lugar y la hora" para discutir sobre democracia en América Latina.Otro episodio de la cumbre fue la abrupta renuncia del excanciller argentino, Felipe Solá, durante su viaje a la cumbre. Fue sustituido en medio de la crisis política que golpea al Gobierno de Alberto Fernández tras la derrota sufrida en las elecciones primarias PASO del 12 de septiembre.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación del Gobierno argentino luego de que el presidente Alberto Fernández tomara juramento a los nuevos ministros tras la crisis de gabinete. Y además, el triunfo del oficialista Rusia Unida en las legislativas del país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

