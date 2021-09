https://mundo.sputniknews.com/20210920/proyecto-que-restituye-voto-obligatorio-en-chile-busca-revertir-anos-de-baja-participacion-1116258377.html

Proyecto que restituye voto obligatorio en Chile busca revertir años de baja participación

Proyecto que restituye voto obligatorio en Chile busca revertir años de baja participación

SANTIAGO (Sputnik) — Nueve años de un crecimiento sostenido en la abstención electoral en Chile motivaron a los parlamentarios de oposición a impulsar un...

La iniciativa fue redactada e ingresada al parlamento el año pasado y tuvo poco movimiento legislativo hasta junio de este año, cuando en la elección de segunda vuelta de gobernadores regionales solo participó el 19% del padrón electoral, convirtiéndose en el proceso de elección popular con la mayor abstención de la historia.Tras el impasse, la Cámara de Diputados desempolvó el proyecto, lo discutió y lo aprobó en tiempo récord con 105 votos a favor y 33 en contra. A comienzos de septiembre, con 25 votos a favor y 14 en contra, el Senado decidió dar inicio a la discusión del texto y actualmente se encuentra siendo revisada por las distintas comisiones de la instancia.A pesar de que el proyecto parecía tener amplia aceptación, en las últimas semanas varios líderes importantes de la derecha y el oficialismo han salido a criticar el proyecto y muchos de sus parlamentarios anunciaron que ingresarán propuestas modificatorias, lo que atrasaría aún más el trámite y haría muy difícil su implementación para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 21 de noviembre.Entre los argumentos que han entregado los derechistas para rechazar, están: "la obligatoriedad no es algo que comparta la ciudadanía, porque no hay incentivos para ir a votar", dijo al diario La Tercera el senador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, Alejandro García-Huidobro. "Los esfuerzos que debe hacer Chile deben ir orientados a otros mecanismos que hagan más sustantiva la participación", agregó al mismo medio el senador de Renovación Nacional (centroderecha), Rodrigo Galilea.Llevándolo al plano de la carrera presidencial, los tres candidatos de izquierda, Gabriel Boric (Frente Amplio); Eduardo Artés (Partido Unión Patriótica) y Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano) dijeron estar de acuerdo con reponer el voto obligatorio. Mientras que el candidato oficialista, Sebastián Sichel (independiente) y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano) se manifestaron en contra, lo que debería demostrar de cierta manera cómo votarán los grupos en el Senado, aunque nada está dicho.Sin embargo, muchos afirman que las razones reales del rechazo derechista son más profundas y solapadas. "Si bien se desconoce la preferencia de la gente que no vota, existe la hipótesis que entre más gente acuda a las urnas, más auspicioso es el escenario para la izquierda, lo que lleva al oficialismo a no querer avanzar en esta política", explicó la politóloga y directora del centro de estudios Latinobarómetro, Marta Lagos a Radio Universidad de Chile.ArrepentimientoEn 2012, el presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014) promulgó la reforma constitucional que modificó el sistema de elecciones populares. Antes, los ciudadanos mayores de 18 años tenían libertad para inscribirse en el Registro Electoral, pero si lo hacían eran obligados a votar. Hoy, todos los ciudadanos chilenos están automáticamente inscritos en el registro pero son libres de acudir o no a las urnas.El mismo año que entró en vigencia el nuevo sistema se realizó una elección municipal, donde un 57% de los electores se abstuvo de ir a votar. La cifra fue histórica pero se explicó de cierta manera por el desconocimiento de la ciudadanía al nuevo sistema. Hasta la fecha han pasado más de 15 procesos electorales y la abstención no logra bajar del 49%.Muchos de los parlamentarios que en esa oportunidad apoyaron el voto voluntario y que actualmente están en ejercicio han señalado estar arrepentidos de su voto."Yo asumo mi error, me equivoqué. En ese tiempo estaba 'de moda' el voto voluntario, la gente me lo pedía en la calle porque todos estaban de acuerdo, incluso la derecha", dijo en junio a Sputnik el diputado independiente de izquierda René Alinco, quien votó a favor del voto obligatorio. "Mirando en retrospectiva la baja participación, hoy habría votado diferente", reconoció al mismo medio el diputado del partido Demócrata Cristiano, Gabriel Silber.Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y hay plazo hasta el 7 de octubre para que los parlamentarios ingresen indicaciones modificatorias. Si estas no son muchas y se logra generar el consenso entre las distintas fuerzas políticas, podrían registrarse muchas más papeletas al interior de las urnas en noviembre.

