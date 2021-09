https://mundo.sputniknews.com/20210920/presidente-mexicano-pide-a-biden-invertir-en-una-nueva-estrategia-migratoria-1116255323.html

Presidente mexicano pide a Biden invertir en una nueva estrategia migratoria

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo pública una carta que envió a su par de Estados Unidos, Joe Biden, en... 20.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

joe biden

andrés manuel lópez obrador

méxico

El mandatario hizo referencia a los los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y pidió financiarlos en El Salvador, Honduras y Guatemala para evitar que la gente se vea obligada a abandonar sus países.López Obrador dijo que Biden todavía no ha contestado su carta, fechada el 7 de septiembre y entregada en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel entre ambos países.El mandatario latinoamericano inicia su misiva señalando que "el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo"."Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos; sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo", agrega.Respecto a los programas que pide financiar, la misiva dice que si esa acción se aplicara de inmediato en Guatemala Honduras y el Salvador "se podrían mantener en sus países a 90.000 personas de todas las que emigran por falta de trabajo".El texto añade que en menos de seis meses se atendería a 330.000 personas, "que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos".El jefe de Estado mexicano también insistió a Biden que a los 330.000 centroamericanos que se beneficiaría con los programas sociales se les debería dar una visa de trabajo en Estados Unidos en el mediano plazo."Con ello no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia", asegura López Obrador.Finalmente, el mandatario expresa a Biden que celebra que tanto la vicepresidenta Kamala Harris como otros miembros de su Gobierno "ya estén atendiendo este urgente e interesante asunto".

eeuu

méxico

eeuu, joe biden, andrés manuel lópez obrador, méxico