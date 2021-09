Presidente de Brasil se reúne con el primer ministro británico en Nueva York

https://mundo.sputniknews.com/20210920/presidente-de-brasil-se-reune-con-el-primer-ministro-britanico-en-nueva-york-1116250139.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en Nueva York, donde ambos... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"El presidente Jair Bolsonaro asistió el lunes [20] por la mañana a una reunión bilateral con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson", informó el Gobierno brasileño.Según recoge la prensa local, el primer ministro británico recordó su promesa de visitar Brasil previo a la pandemia de COVID-19, y añadió que están trabajando juntos en el tema de las vacunas contra esa enfermedad.Los dos líderes también hablaron sobre el medio ambiente y el combate a la deforestación, informó el Gobierno británico, según consigna CNN Brasil.Asimismo, Johnson resaltó la importancia de Brasil como la economía más grande de América del Sur y sobre su rol para proteger la selva amazónica.Bolsonaro llegó el 19 de septiembre a la noche a Nueva York donde este martes 21 inaugurará el debate general del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.El presidente brasileño sería el único líder del G20 que afirma que no se ha vacunado contra el COVID-19, consignó hoy la prensa de su país.Eso llevó a que el mandatario debiera comer en la vereda de una pizzería en Nueva York, ya que, según la reglamentación vigente en la ciudad norteamericana, se debe presentar certificado de vacunación para ingresar y permanecer en restaurantes.En su discurso ante la Asamblea General de ONU, se espera que Bolsonaro aborde la lucha contra la pandemia y temas medioambientales, consigna la estatal Agencia Brasil.

