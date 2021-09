https://mundo.sputniknews.com/20210920/por-que-se-ha-permitido-la-marcha-neonazi-en-chueca-estandarte-de-la-diversidad-en-madrid--video-1116222872.html

¿Por qué se ha permitido la marcha neonazi en Chueca, estandarte de la diversidad en Madrid? | Vídeo

¿Por qué se ha permitido la marcha neonazi en Chueca, estandarte de la diversidad en Madrid? | Vídeo

La sociedad se pregunta por qué se autorizó esta marcha y la Fiscalía ha abierto una investigación para concluir si es constitutivo de un delito de odio. 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T10:05+0000

2021-09-20T10:05+0000

2021-09-20T10:05+0000

españa

política

homosexualidad

homofobia

neonazismo

delitos

igualdad de género

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116222998_0:139:1024:715_1920x0_80_0_0_dd375bc7d9ad889b32ce19d12630250b.jpg

El sábado 18 de septiembre una veintena de personas tomó las calles del conocido barrio de Chueca para llevar a cabo una manifestación contra la homofobia. A lo largo del recorrido, se consignaron gritos provocadores como "fuera maricones de nuestros barrios", "fuera sidosos de Madrid" o "se va a acabar el matrimonio homosexual".No solo se profirieron palabras contra el colectivo LGTBI, también hubo discursos racistas y xenófobos. Los vecinos se preguntan por qué se permitió y se autorizó este tipo de manifestación en pleno centro de Madrid.Según confirmó Delegación del Gobierno, la marcha se permitió porque fue convocada por una asociación vecinal llamada Madrid Seguro, cuyo fin era protestar contra las Agendas 2030 y 2050.La polémica política está servida. Aunque el rechazo de todos los partidos es unánime, el líder de Vox Santiago Abascal cree que esta protesta "apesta a cloaca socialista" e Iñigo Errejón, líder de Más País, exige explicaciones para entender por qué permitieron que se celebrara. La Fiscalía ha solicitado a la Delegación del Gobierno que recaben información sobre si lo ocurrido durante la tarde del sábado 18 de septiembre es constitutivo de un delito de odio.

https://mundo.sputniknews.com/20210513/referencia-nazi-pero-no-franquista-la-calle-de-los-caidos-de-la-division-azul-sobrevive-en-madrid--1112149929.html

daniel danny

Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Doctor Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí el medicamento a base de hierbas y con su presdicina, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y déjese curar. envíele un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto de whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibro

0