Ordenan a la Fiscalía de EDOMEX entregar la investigación sobre víctimas de operativo en Atenco

Ordenan a la Fiscalía de EDOMEX entregar la investigación sobre víctimas de operativo en Atenco

Una nueva resolución judicial en México ordena a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDMX) entregar a las autoridades federales su... 20.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

enrique peña nieto

corte interamericana de derechos humanos

violencia contra la mujer

méxico

La Fiscalía de Tortura de la FGJEDMX está obligada a otorgar una respuesta a las autoridades federales antes del 27 de septiembre, determinó el poder judicial.La Fiscalía mexiquense ha obstaculizado sistemáticamente el acceso de las mujeres a la justicia, además de desacatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2018 acreditó la coordinación de fuerzas federales y estatales para reprimir a las mujeres en la localidad del Estado de México.Entre los actos represivos perpetrados contra la población de San Salvador Atenco en 2006, se acreditaron vejaciones y violaciones sexuales a al menos once mujeres, quienes protestaban contra la instalación de un aeropuerto en la localidad.En ese entonces el jefe de las fuerzas federales era el presidente Vicente Fox y Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México.“Durante los días 3 y 4 de mayo del año 2006 la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios”, asentó la Corte Interamericana en su sentencia de 2018.Fue durante esos operativos que once mujeres fueron detenidas y sometidas a diferentes formas de violencia, incluida la violación sexual, mientras las trasladaban e ingresaban al Centro de Readaptación Social “Santiaguito”, señala la Corte.El 19 de septiembre de 2019, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), ejerció su capacidad de atracción para que la Fiscalía estatal entregara su indagatoria a las autoridades federales, orden que sin embargo no ha sido acatada.La Fevimtra inició entonces investigaciones en torno a la cadena de mando involucrada en los actos represivos de 2006, con el objetivo de vincular a los mandos que participaron en la planeación, operación y supervisión del operativo, informó este domingo 19 de septiembre de 2021 en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las víctimas de Atenco.La Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres recordó que en su sentencia la Corte IDH determinó que la Fiscalía del Estado de México ha sido deficiente y ha impedido a las mujeres acceder a la justicia.“Ante la incapacidad de la FGR de hacer valer su propia determinación de atracción del caso y la del gobierno federal para hacer que las autoridades locales cumplan un fallo internacional, las mujeres, acompañadas por el Centro Prodh, presentaron un amparo sosteniendo que la negativa de la FGJEDMX de acatar la facultad de atracción de la federación invadía su esfera competencial y violentaba su derecho de acceso a la justicia”, informó el Centro Prodh.Ya el 25 de noviembre de 2020 se concedió a las mujeres el amparo, pero la defensa presentó un recurso de revisión. El 13 de agosto de 2021 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito concedió nuevamente el amparo a las mujeres víctimas de Atenco y ordenó a la Fiscalía de Tortura de la FGJEDMX brindar una nueva respuesta.“La única manera en que la FGJEDMX puede cumplir con lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, así como con la sentencia de la Corte IDH y con la digna exigencia de justicia que han mantenido por tantos años las mujeres, es entregando la investigación a la Fevimtra y dejando de obstaculizar el acceso a la justicia para las mujeres”, evaluó el Centro Prodh.Además, el organismo acompañante de las víctimas de Atenco recordó que el caso sigue en total impunidad, pues no sólo no se ha investigado la cadena de mando, sino tampoco los patrones conjuntos de conducta ni a los funcionarios federales involucrados en los operativos.“Y que de esta manera se lleve a cabo una investigación sistemática, minuciosa, diligente y amplia respecto a todos y cada uno de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, ocurridas en San Salvador Atenco”, abundó.

méxico

