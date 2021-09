https://mundo.sputniknews.com/20210920/observador-espanol-llama-a-vision-constructiva-ante-intentos-de-desligitimar-parlamentarias-rusas-1116243495.html

Observador español llama a "visión constructiva" ante intentos de desligitimar parlamentarias rusas

Una postura no constructiva que no contribuye a la buena vecindad con Rusia. Es la adoptada por la UE en relación a las parlamentarias que acaban de celebrarse... 20.09.2021, Sputnik Mundo

Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa [DEMYC], testimonió que las elecciones se llevaron a cabo con "bastante tranquilidad" y evidenciando que "mucha gente aún guarda simpatía" por el partido oficialista Rusia Unida, algo que "algunos periodistas extranjeros y políticos en Bruselas preveían que no iba a ser así, creyendo que va a haber más protestas o cosas así en la calle".Unos pronósticos que, sumado a un reciente informe aprobado por la Eurocámara que llama a desconocer el resultado de estas elecciones, revela un "desconocimiento total de la realidad de la Federación de Rusia", subrayó."Yo siempre invito a la gente a que venga a Rusia, conozca el país de primera mano, que hable con su gente, con sus líderes políticos, con gente que no opina bien con el Gobierno. Yo creo que es muy importante hablar con todo el mundo y tener experiencia propia para juzgar adecuadamente o tener opiniones basadas en hechos y no en rumores, falsa propaganda", subrayó Hurtado Mira.Asimismo, insistió en que, en lo que respecta a "la democracia popular, la democracia representativa" en Rusia, hay "una evolución obviamente desde la época postcomunista, poco a poco integrando a más sectores de la sociedad y haciéndose representativos de ello"."Es una pena que no haya esa visión constructiva con Rusia y así es muy difícil hacer amigos en la vecindad europea. Ojalá un día podamos cambiar esto", expresó Hurtado Mira, quien lamentó que se esté "desviando un poco de la idea original" de los "padres fundadores" de la UE, "que era integrar a lo que es la Europa real, que va desde Lisboa a Vladivostok".En este último contexto, calificó como "un gran error" de la Agencia Europea de Medicamentos que continúe sin aprobar la vacuna rusa Sputnik V, sin que haya "razones médicas para decir que no es un buen" fármaco."Me parece un error geoestratégico brutal y que lo pagan con su vida personas inocentes que no tienen ninguna culpa de los asuntos entre líderes políticos", manifestó Hurtado Mira, enfatizando que su "bagaje es médico, aparte de político".

