México agradece a Italia freno de subasta de 17 piezas arqueológicas

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura informaron sobre la intervención de las autoridades italianas para detener la subasta de los objetos arqueológicos, planeada para realizarse el pasado 16 de septiembre en Roma, Italia.La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, reconoció la gestión del embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, y del jefe del Comando de Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia, Roberto Riccardi, para asegurar los objetos y bloquear las que no habían sido subastadas e impidiendo las que ya iban a ser entregadas.Frausto Guerrero declaró que el aseguramiento fue “fruto de la diplomacia cultural; del diálogo y del trabajo permanente de dos naciones que reconocen en su patrimonio uno de sus mayores tesoros, símbolos de su historia, de su identidad y de lo más sagrado que tienen sus pueblos”.Una vez asegurados las reliquias, éstas serán puestas a dictaminación en torno a su proveniencia ilícita para restituirlas a México, en caso de que se confirme su procedencia.En total, se pretendían subastar 17 piezas arqueológicas mexicanas en 12 lotes con diferentes objetos que van desde figurillas hasta copas y ollas de barro pertenecientes a los periodos Preclásico, Clásico y Posclásico.Esta acción forma parte de la estrategia que el Gobierno de México implementa desde hace algunos años para evitar la venta objetos históricos, aunque no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, en 2019 logró la recuperación de 594 exvotos y en mayo pasado recuperó 23 reliquias que iban a ser vendidas.Los exvotos —pequeñas figuras en las que se agradece a algún santo algún milagro o gracia recibida— fueron creados en los siglos XVIII-XX y son provenientes de los estados de Hidalgo, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Zacatecas.Las ilustraciones fueron identificadas y entregadas por los carabineros de Tutela Patrimonio Cultural en Italia, donde habrían sido repartidas a dos museos, tras ser saqueadas de varios templos en los años 50 y 60.En, tanto las 23 piezas recuperadas en mayo fueron localizadas en Italia, aunque también se incluían objetos (como una urna maya) que había permanecido desde 1969 en el Albion, College, en Michigan, Estados Unidos.Según estimaciones del gobierno mexicano, cerca de cinco mil objetos históricos estarían en riesgo de extraviarse al pertenecer a colecciones privadas o ser puestos a la venta para fines personales.

