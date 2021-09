https://mundo.sputniknews.com/20210920/mestizaje-y-dieta-aumentan-la-estatura-de-mexicanos-en-10-centimetros-en-los-ultimos-dos-siglos-1116247096.html

Mestizaje y dieta aumentan la estatura de mexicanos en 10 centímetros en los últimos dos siglos

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el mestizaje, las condiciones socioeconómicas y la dieta han tenido que ver con el... 20.09.2021, Sputnik Mundo

La estatura promedio de los mexicanos se vincula, entre otras cosas, a su geografía, pues las estaturas más bajas se reportan en los estados del sur, por ejemplo, originarios de Yucatán, Oaxaca y Chiapas miden entre ocho y 10 centímetros menos que los habitantes de la zona norte del país, detallan expertos.María Elena Sáenz Faulhaber, del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM, explicó que la diferencia de talla entre los sureños y norteños se debe a las condiciones sanitarias y ambientales, además de que en las zonas fronterizas se registra un mestizaje con la población de Estados Unidos.Si te preguntas si la estatura promedio de los mexicanos tiene que ver también con la llamada "Conquista" española, la respuesta es sí y las regiones que más aportaron al "Nuevo Mundo" fueron Andalucía, Castilla y Extremadura."También hay que tomar en cuenta que la española no era de las poblaciones más altas en Europa. Hasta la fecha lo es la del norte del viejo continente", indicó Sáenz Faulhaber.Si bien con los mejores niveles de crecimiento hay una tendencia a que los hijos sean más altos que sus padres, lo cierto es que la tendencia de alza en la altura no es eterna, pues hay un límite, el heredado para cada una de las distintas poblaciones.De acuerdo con un estudio realizado por el Imperial College de Londres y publicado en The Lanceten noviembre de 2020, la nación con mayor estatura es Países Bajos, donde los jóvenes de 19 años de edad tienen una altura media de 184 centímetros en el caso de los varones, y 170 en mujeres. En México los hombres de esa edad miden 170 y ellas aproximadamente 157, informó la universidad.Si bien hace 200 años la población de México era más "chaparra", las enfermedades como la obesidad y sus males vinculados, como la hipertensión y la diabetes, no figuraban, según los restos óseos estudiados en los que no se detectan males cardiacos ni circulatorios."Para aumentar la estatura de nuestra población se requiere, además de una alimentación balanceada que incluya granos, frutas, verduras, etcétera, dejar de ingerir alimentos y bebidas chatarra, a los que estamos acostumbrados a comer y que son tan dañinos", destacó Sáenz Faulhaber.

