Messi vs Cristiano, la historia sin fin



Sin ir muy lejos, los dos fueron los grandes protagonistas del mercado de fichajes de este verano en Europa al moverse de clubes. Messi dejó el FC Barcelona, tras 17 años en la entidad blaugrana para irse al Paris Saint-Germain (PSG). Mientras que CR7 se marchó de la Juventus, para retornar al club que lo lanzó a la fama, el Manchester United.El 19 de septiembre ambos volvieron a ser portadas por motivos distintos. Cristiano marcó un gol ante el West Ham, el cuarto tanto desde que llegó al Manchester. Mientras que Messi se molestó con su entrenador, Mauricio Pochettino, al ser sustituido durante el partido que el PSG le ganó 2-1 al Lyon.Desde que se concretó el traspaso del luso, a finales de agosto ya empezó la especulación, sobre ambos, pues si bien Messi se vio obligado a irse de la ciudad Condal por los desajustes financieros del club, se marchó a uno de los mejores equipos del mundo, pero que compite en una liga menor. Mientras que Cristiano retornó a un grande en horas bajas, pero en la liga más destaca de la actualidad.Penaldo el metegolesA Cristiano Ronaldo le han llovido los elogios pero también las críticas. Muchos no le perdonan que haya coincidido con el 'Dios Messi' y que se haya atrevido a retarlo en su propio campo. Por desgracia son millones los que no comprenden la dimensión de estos dos jugadores y por tanto no son capaces de entender lo afortunados que somos al poder disfrutarlos.De ahí que lluevan los insultos a CR7, al que tildan de metedor de penales o empujabalones. Pero la aberración se hace mayúscula cuando dicen que "solo mete goles". Faltarían insultos para semejantes personas que no se dan cuenta que este deporte se gana metiendo goles.Lo de CR7 no tiene fin y los números lo acompañan. "Desde que se anunció su traspaso al United, Cristiano ha jugado 4 partidos (club y selección) y ha marcado en todos (6 goles con el que acaba de hacerle al WHU). Muy pronto se convertirá en el primer jugador con 800 goles oficiales en TODA la historia del fútbol profesional", destacó el 19 de septiembre el periodista y estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, en su cuenta de Twitter @2010MisterChip.Y es que CR7 suma 789 goles oficiales en su carrera, y es el dueño de la corona a nivel de selecciones con 111 tantos y en la Liga de Campeones, donde suma 136 anotaciones. Además es el primer jugador que se proclamó máximo goleador de la temporada en tres de las cuatro grandes ligas más importantes del mundo: La Liga Premier, La Liga española y la Liga italiana. Una bestialidad, pero 'algo normal', según sus detractores.Solo falta ver qué puede hacer Cristiano por y con el United, pues por muy bueno que sea, él solo no gana ligas. Lo cierto es que su llegada sera un plus para un club histórico que hace años no pelea por la Liga y su último título fue el de la Europa League.Messi, la magia del fútbolPero si es un pecado no resaltar a CR7, no reconocer la grandeza de Messi es faltar a todo. El argentino llegó a un Barcelona en ascenso y se consagró dentro de un plantel que parecía no tener techo, un equipo de ensueño guiado por un Messi que hacía muchas cosas solo, pero tenía los mejores compañeros posibles.Sus increíbles cifras de goles y asistencias son destacables, pero verlo jugar, moverse por el campo, eso es otra cosa. Los seguidores del Madrid lo odiaron desde siempre, pues los humilló con su juego. Pero no solo a los 'merengues', Messi se merendó rivales en todas las competiciones y puso al Barcelona en la cúspide del fútbol.Por los problemas financieros del club se marchó, pero no fue a un lugar cualquiera, se fue a uno de los mejores equipos del momento, el PSG y acompañará en ataque a dos de los futbolistas más diferenciales que actualmente habitan el planeta fútbol.Lo cierto es que la Ligue 1 no tiene la competencia de la Premier, pero Messi va con la idea de sumar otra Champions a su palmarés, la quinta, y alcanzar a CR7, para seguir en esa disputa que es más de los medios que de los futbolistas pero que llena portadas casi a diario.La realidad es que son los dos mejores futbolistas que han desfilado por el planeta fútbol en los últimos años y que con 36 y 34 años todavía tienen batería para dar alegrías a sus seguidores y hacer enojar a más de uno. Por lo pronto Ronaldo se llevó la arrancada con su trepidante regreso a Manchester, pero seguro que Messi hará de las suyas en el PSG, nadie lo dude.

