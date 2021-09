https://mundo.sputniknews.com/20210920/los-latinoamericanos-mas-influyentes-de-2021-la-polemica-lista-de-la-revista-time-1116256498.html

Los latinoamericanos más influyentes de 2021: la polémica lista de la revista Time

Ocho latinoamericanos destacan en el listado anual de las 100 personas más influyentes en su versión 2021, publicado por la revista estadounidense 'Time'.

El listado consta de seis categorías para clasificar a sus personajes influyentes: íconos, líderes, pioneros, titanes, artistas e innovadores.La novedad para este año fue el mayor enfoque de género en la selección, con 54 mujeres electas entre los 100 personajes representativos del 2021, provenientes de diversas áreas, que van desde líderes políticos y activistas a deportistas y artistas, entre otros.Ocho son los latinoamericanos que destacan en la lista que incluye a variadas figuras como el presidente de EEUU, Joe Biden, o el primer ministro chino, Xi Jinping, hasta íconos de la cultura pop como Britney Spears.Elisa Loncón Antileo (Líderes)Que la revista Time haya destacado a la presidenta de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución chilena, como una de las 100 personas más influyentes de 2021, marca la trascendencia del proceso político que está viviendo el país austral y el protagonismo que han adquirido los pueblos originarios.Su perfil fue escrito por la también académica de origen mapuche, Verónica Figueroa Huencho, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile."Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están participando en la vida del Estado como representantes de sus naciones de origen", reconoce la publicación.En el perfil de Loncón se señala a su vez que "la presidenta Elisa representa siglos de sus sueños y luchas. Nació en la comunidad mapuche de Lefweluan en tierras ancestrales. Como activista, la enseñanza del idioma mapuche se convirtió en su gran cruzada, reconocida internacionalmente".Nayib Bukele (Líderes)No todas las referencias dentro del listado son necesariamente positivas. Tal es el caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas medidas "son incuestionables, no tolera críticas ni oposición" según el autor de su perfil, el periodista y exeditor del medio salvadoreño El Faro, Daniel Lizárraga.Lizárraga argumenta su posición a partir del ejemplo de la investigación publicada en su medio sobre los supuestos acuerdos entre el presidente salvadoreño y las pandillas (maras) de El Salvador.Bukele, quién a modo irónico se proclamó como "dictador de El Salvador" en su biografía de Twitter, es descrito como un mandatario que abraza la teoría de que "las palabras del Gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario es primero quemado en las redes sociales y luego, si continúa por su camino, atendido por las autoridades", aseguró Lizárraga.Indyra Mendoza y Claudia Spellmant (Pioneros)Las activistas hondureñas por los derechos de la comunidad LGTBQ+ han trabajado durante años por esclarecer los hechos y demandar justicia para Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada tras el golpe de Estado que sacudió Honduras en 2009.Presentadas por Kerry Kennedy, de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, fueron descritas como responsables del histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "en el cual se hizo responsable al Estado hondureño por la muerte de Vicky, pero también elevó nuevos instrumentos legales de protección a la comunidad LGTBQ+ a través de toda Latinoamérica"."Indyra y Claudia entienden que la lucha continúa, y están comprometidas a seguir luchando por los derechos de su comunidad. El mundo debe seguir su ejemplo", agregó Kennedy.Manuel Otero Alcántara (Íconos)La revista estadounidense no desaprovecha la ocasión para incluir en su lista a un opositor cubano, que alcanzó notoriedad luego de las protestas antigubernamentales en la isla, en el pasado verano boreal.Otero Alcántara es acusado por las autoridades cubanas de colaborar con organismos de EEUU que "financian la subversión dentro de la isla, y de poner en marcha un plan de "golpe blando" de cambio de régimen".Olimpia Coral Melo Cruz (Pioneros)Reconocida en su México natal como la impulsora de la Ley Olimpia, que impuso penas de hasta seis años de cárcel para quienes difundieran contenidos fotográficos o audiovisuales de carácter sexual explícito sin consentimiento o mediante engaños.Víctima del llamado porno vengativo, la oriunda de Puebla ha sido reconocida por su activismo en materia legislativa, que alcanzó estatus de ley en 13 estados mexicanos."Confieso que cuando difundieron de mí ese video sexual tuve miedo hasta de llamarme Olimpia. Mi mamá y mis hermanas feministas me enseñaron a quitarle ese estigma con los años. Hoy levantarme siendo la única mexicana en Time es algo que no puedo explicar de lo mucho que siento", sostuvo la mexicana en redes sociales.Bad Bunny (Artistas)El artista puertorriqueño, uno de los fenómenos latinos de la música urbana de los últimos años, es considerado por su colega colombiano JBalvin como "un defensor de la libertad de expresión: si quieres usar una mini camiseta, solo ve y hazlo. Si quieres usar lápiz labial, hazlo. Haz lo que quieras hacer. Esa libertad conecta mucho con la gente'', sostuvo JBalvin en el perfil de Bad Bunny.Luiza Trajano (Titanes)La multimillonaria brasileña de la industria de la moda fue incluída por promover el empleo en tiempos de pandemia. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) fue quien escribió su perfil para la publicación de la revista estadounidense."En un mundo donde los multimillonarios gastan sus fortunas en aventuras espaciales y yates, Luiza se dedica a un tipo diferente de odisea. Ella ha asumido el desafío de construir un gigante comercial mientras construye un Brasil mejor", sostuvo Lula."En un momento en que el Gobierno federal brasileño minimizaba el riesgo que representaba la pandemia, Luiza habló con valentía sobre la urgencia de la vacunación. También ha sido una firme defensora de la igualdad, creando 'Mulheres do Brasil', un grupo no partidista de más de 95,000 mujeres que trabajan para construir una sociedad mejor y apoyar a las víctimas de la violencia doméstica", agregó el expresidente brasileño.

