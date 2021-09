https://mundo.sputniknews.com/20210920/lluvia-de-memes-ante-la-llegada-del-nuevo-sistema-operativo-de-apple-1116252746.html

Lluvia de memes ante la llegada del nuevo sistema operativo de Apple

El nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 15, ya está disponible para descargarse en los dispositivos de la manzanita. Sin embargo, no todos los productos de... 20.09.2021, Sputnik Mundo

Muchos de los usuarios mostraron su emoción ante la llegada del nuevo sistema operativo.Otros expresaron su temor ante la instalación del iOS 15 y que sus dispositivos dejarán de funcionar.También hubo quienes bromearon de las personas que tienen artículos que ya no son compatibles y aun así quieren instalar la actualización.Además, otros se burlaron diciendo que instalarían el iOS 15 en artículos que no son de Apple.Algunos más destacaron que es mucho el tiempo de espera para realizar la instalación.Otros bromearon con la forma en la que se reproducían los videos en sus dispositivos, una vez instalado el nuevo sistema operativo.Muchos más se quejaron de que el nuevo iOS 15 no tiene cambios relevantes.Es así como los usuarios de redes sociales recibe la llegada de este nuevo sistema operativo, cuyas novedades se centran en varias aplicaciones concretas, como FaceTime, iMessage, Tiempo o Safari, por citar algunos ejemplos.

