Kadírov gana las elecciones a gobernador de Chechenia con el 99,7% de los votos

Kadírov gana las elecciones a gobernador de Chechenia con el 99,7% de los votos

MOSCÚ (Sputnik) — El gobernador de la República de Chechenia, Ramzán Kadírov, (del partido Rusia Unida) se hizo con las elecciones para seguir en el cargo con...

Entre los demás candidatos, el de Rusia Justa, Isá Jadhzimurádov, pudo alcanzar el 0,15% de apoyos y el del Partido Comunista, Jalid Nakáev, el 0,12%.Ramzán Kadírov se mantiene como jefe de la República de Chechenia desde hace más de 10 años, desde el 5 de abril de 2011.Las elecciones legislativas de 2021 en Rusia se desarrollaron durante tres días, del 17 al 19 de septiembre, para evitar aglomeraciones en colegios electorales en tiempos de pandemia, y con el voto electrónico en siete entidades territoriales.Las elecciones a la Cámara Baja se celebraron este año simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales y la elección de 12 gobernadores.

daniel danny

