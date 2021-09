https://mundo.sputniknews.com/20210920/isla-venezolana-de-margarita-recibe-segundo-vuelo-con-440-turistas-rusos-1116250227.html

Isla venezolana de Margarita recibe segundo vuelo con 440 turistas rusos

Isla venezolana de Margarita recibe segundo vuelo con 440 turistas rusos

CARACAS (Sputnik) — Otros 440 turistas rusos arribaron a la isla venezolana de Margarita, en el estado Nueva Esparta (norte), en el segundo vuelo directo desde... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"Hoy recibimos a 440 turistas rusos en la isla de Margarita. Ya son 767 visitantes quienes llegan desde Moscú. Esperamos recibir, en la Perla del Caribe (Margarita), dos vuelos semanales para cumplir la meta de 70 vuelos al mes de diciembre", indicó Padrón a través de su cuenta de Twitter.El primer vuelo directo desde Moscú a Porlamar con turistas rusos llegó el pasado 16 de septiembre. Padrón indicó que el Gobierno venezolano garantizará una estadía responsable, para alcanzar una operación turística exitosa con la llegada de los visitantes rusos a la isla.En mayo pasado, 90 operadores rusos relacionados con el turismo visitaron Venezuela y recorrieron diversas regiones de este país caribeño con el objetivo de ofrecer los destinos a sus clientes en la nación euroasiática.Los touroperadores rusos arribaron a Venezuela en el primer vuelo directo Moscú-Caracas, de la aerolínea estatal Conviasa.Con esta ruta, el Gobierno ha dicho que busca incrementar el intercambio comercial entre Rusia y Venezuela.Además, ambos países firmaron dos acuerdos de cooperación entre las empresas Venetur y Rutravel, que incluyen la comercialización de paquetes turísticos y la capacitación para mejorar el servicio de atención a los turistas.

