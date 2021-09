https://mundo.sputniknews.com/20210920/inteligencia-financiera-de-mexico-investiga-a-la-cantante-gloria-trevi-por-lavado-de-dinero-1116249590.html

Inteligencia financiera de México investiga a la cantante Gloria Trevi por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México inició una investigación en contra de la cantante... 20.09.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con fuentes federales consultadas por el diario La Jornada, Trevi y Gómez Martínez habrían utilizado la empresa Great Tallent LLC., con sede en Estados Unidos, para evadir el pago de impuestos en México.La empresa habría sido constituida el 23 de junio de 2005 y, hasta mayo y junio pasados, Gloria Trevi estaba dada de alta como directora; sin embargo, de acuerdo con la página Open Corporates, el actual director de la firma es su esposo.Según las fuentes del rotativo mexicano, la investigación inició el pasado 8 de septiembre cuando se presentó una denuncia ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República por la presunta evasión de impuestos por más de 400 millones de pesos.Hasta el momento, de manera oficial, la UIF no ha confirmado la indagatoria, aunque sí tiene el reporte de una transferencia por más de siete millones de pesos por la cual no se habrían pagado impuestos. Esta operación sería la misma por la cual se inició la denuncia en contra de la cantante mexicana.Hasta el momento, ni Gloria Trevi ni su cónyuge se ha pronunciado sobre el caso.Antecedentes penalesAcorde con el reporte de La Jornada, Armando Gómez ya habría sido investigado en Estados Unidos cuando en noviembre de 1999 fue detenido al intentar viajar a México con 410 mil dólares en efectivo que no había declarado.A pesar de que el abogado obtuvo libertad condicional, viajó a México sin autorización, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005 se declara culpable de contrabando de dinero, por lo cual fue encarcelado durante cuatro meses en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.Por su parte, Gloria Trevi también ha pisado la cárcel, pero acusada de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, junto con su pareja sentimental de ese entonces, Sergio Andrade, quienes fueron detenidos en Brasil, a principios del año 2000.Ambos artistas fueron acusados de liderar una red de trata de personas cuyas víctimas serían parte de las coristas con las que Trevi trabajaba, entre ellas, Karina Yapor, quien fue quien presentó la denuncia ante las autoridades de Brasil.Tras 10 meses de prisión, la cantante se allanó a la extradición y regresó a México, donde un juez de Chihuahua la exoneró. En contraste, tras ser extraditado, Andrade fue hallado culpable de rapto y violación agravada en marzo de 2005.

