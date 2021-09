Hércules vuelve a Sevilla para sacar músculo tras la pandemia | Videos, fotos

https://mundo.sputniknews.com/20210920/hercules-vuelve-a-sevilla-para-sacar-musculo-tras-la-pandemia--videos-fotos-1116237964.html

El mayor evento multideportivo en Europa atrae a Sevilla a más de 6.000 atletas de 80 países que inician la vuelta a la normalidad de los congresos y grandes... 20.09.2021, Sputnik Mundo

La mitología vuelve a insuflar bravío en las calles de Sevilla. Cuenta la leyenda que la capital de Andalucía fue fundada por el héroe de la fuerza e hijo de Zeus: Hércules. Y como la mitología apunta, los herederos actuales de Hércules están llamados a coronarse en Sevilla.Con la bendición del Hércules contemporáneo, Arnold Schwarzenegger, miles de atletas de todo el mundo han roto definitivamente las cadenas que atenazaban a la sociedad española con las restricciones COVID. El Arnold Sport Festival ha podido al fin realizarse tras diversas cancelaciones por la pandemia.Se trata de uno de los mayores eventos multideportivos del mundo y el primero de Europa, según sus organizadores. La alargada sombra de la historia y de Hércules han ayudado a que Sevilla se erija como sede europea junto a Johannesburgo (África), Melbourne (Australia), Columbus (Estados Unidos) y Sao Paulo (América del Sur).El polifacético Schwarzenegger bendecía la vuelta a la normalidad en Sevilla con ese guiño a la mitología y su pasado, uno de sus primeros papeles en cine fue precisamente encarnando a Hércules en Nueva York (1969). Pero volviendo al presente, el Arnold Sport Festival de Sevilla ha sido un alivio para miles de atletas y aficionados."Volver a celebrar esto es para mí un sueño", confesaba entre lágrimas en el backstage Rocío Araujo, una de las contendientes españolas en la disciplina de Body Fitness que consiguió una plaza en la final, en el TOP5 mundial.Los tres días de competición atrajeron a Sevilla a unos 20.000 espectadores, la ciudad calcula un impacto económico de 3,7 millones de euros con este evento que ha sido seguido en redes sociales con 170 millones de impactos.Fitness, halterofilia, el IFBB Elite Pro (la élite del bodybuilding global), el strongman crossfit, street lifting, street workout, powerlifting, lucha de brazos, artes marciales, yoga, pilates, zumba, lucha, strongman… en total más de 6.000 atletas de 80 nacionalidades compitiendo en 30 modalidades deportivas."Unas pequeñas olimpiadas"Más allá de la competición, las citas del Arnold Sport Festival son la oportunidad para reunir a una comunidad que sale de sus gimnasios y salas de entrenamiento para congregarse en cada continente, competir y relacionarse."Somos una gran familia, esto más que una competición es una reunión y una oportunidad para compartir experiencias", nos cuenta Mohamed Rakid, atleta de bodybuilding, decepcionado por el resultado que obtuvo del jurado, pero encantando con recuperar el contacto con los aficionados.Sin embargo, el COVID sigue condicionando. Las restricciones de la pandemia no han permitido una vuelta total a la normalidad, lo que evidencia la ausencia de Schwarzenegger, o los 20.000 espectadores, cifra que languidece ante los 70.000 que suelen asistir al evento en ciudades como Melbourne, por ejemplo.Lindando con los límites de la saludLa pregunta que uno se hace ante todos estos cuerpos esculpidos al milímetro es ¿cómo se llega a este punto? Sorprendentemente, todos los consultados coinciden "no es una cuestión de cantidad ni horas de entrenamiento, todo lo contrario, hay que entrenar poco, una hora, pero intensamente", explica Jorge Fernández, que compite en Bodybuilding –95kg."Desde chico tenía complejo por flacucho, a través de las revistas me enamoré del mundo de la musculación hasta llegar a dónde estoy", relata Fernández, que compagina el bodybuilding con el trabajo de entrenador personal en gimnasio, la ocupación mayoritaria por los consultados.El Arnold Sports Festival suele despertar miradas hacia cuerpos que parecen llegados de otro planeta y también, mucha suspicacia. ¿Hasta qué punto este deporte es saludable?El uso de sustancias anabolizantes y controladas siempre ensombrece el evento que desde 1989 encumbra a culturistas y atletas de todo el mundo y explora los patrones de belleza con el fit model, por ejemplo.Uno de los hechos que han ensombrecido este evento ha sido la reciente detención de Melissa Kate Bumstead, federada internacional en bodybuilding, por posesión de seis tipos de sustancias controladas sin prescripción médica en Florida (Estados Unidos).Hasta ahora, Melissa era una popular influencer en Instagram (@melissabum), con más de 100.000 seguidores y una media de más de 10.000 likes por post, generalmente con contenidos y consejos motivacionales para el fitness. Lamentablemente, no es un caso aislado. Se estima que más de la mitad de los hombres bodybuilders en EEUU utilizan esteroides."Esa imagen nos daña" lamenta Jorge Fernández. "Esto no es un deporte, es un modo de vida. Hay que diferenciar la fachada del físico real, una fachada no implica la existencia real de un castillo. Un físico se crea con constancia, esfuerzo y sacrificio, hablar de anabolizantes es otra historia totalmente diferente".Estas disciplinas atléticas implican un modo de vida, entrenamientos constantes y una alimentación calculada gramo a gramo, "ese es el camino, eso es lo que hace esto un deporte saludable. Aquí podemos ver a personas mayores, con más de 70 años que hacen culturismo".El merchandising presente en la feria se presenta bajo el lema Muscle and Health. Si la salud es vivir bien y sobrevivir a las dolencias, como dice Schwarzenegger, no olvidemos al fundador de Sevilla y padre de la comunidad del gimnasio, al Hércules que aún pervive entre nosotros.

