"Hay políticas de negacionismo climático": Barcelona protesta contra la ampliación del aeropuerto

Miles de personas se movilizan en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto del Prat, que supondría un gasto de 1.700 millones de euros. 20.09.2021, Sputnik Mundo

Bajo el lema "Ampliaciones, no. En lucha por el clima, la salud y la vida", más de 10.000 asistentes protestaron por un modelo económico más sostenible. "El incremento que se está planteando de 50 a 80 millones de pasajeros al año que se ha previsto en la ciudad de Barcelona supone un incremento de emisiones que afectará al clima del orden del 30 al 50% en plena emergencia climática, asegura María García, portavoz de Zeroport, una de las plataformas involucradas en la convocatoria de la protesta.Los organizadores, la mayoría pertenecientes a colectivos ecologistas, quieren acabar con el turismo de masas y anteponer la vida frente al capital. Según Joana Bregolat, miembro de la Xarxa per la Justícia Climàtica, existen "políticas de negacionismo climático" que van en contra de la situación actual de emergencia que vive la sociedad. "Algunos políticos siguen empeñados en impulsar políticas de destrucción del territorio, de especulación y de precarización de la vida de las personas", afirmó.A pesar de que el Gobierno central acordó paralizar la ampliación durante al menos cinco años por no llegar a un consenso con el Govern catalán, la manifestación se ha mantenido en pie. A la marcha no asistió ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero sí han participado representantes de ERC, los comuns y la CUP.La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat es un proyecto que firmaron durante el mes de agosto el Gobierno central y el Govern catalán con el objetivo de ampliar la tercera pista del aeródromo, construir una terminal satélite y llegar a acoger en 2031 hasta el doble de pasajeros que en la actualidad. La inversión para ello asciende a 1.700 millones de euros.

