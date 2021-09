Fallece Pérez Arcay, el jefe honorario del Estado Mayor de la Fuerza Armada venezolana

https://mundo.sputniknews.com/20210920/fallece-perez-arcay-el-jefe-honorario-del-estado-mayor-de-la-fuerza-armada-venezolana-1116245230.html

"Con profundo pesar informamos la partida del general en jefe Jacinto Pérez Arcay. Baluarte de los valores y principios de Simón Bolívar. Fue una escuela para todos: de historia patria viva y soberanía! Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y a nuestra honorable FANB! Vuele alto general", escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter.La vicepresidenta no ofreció detalles de las causas de la muerte del general, considerado el militar activo con mayor antigüedad en este país sudamericano.De acuerdo con los medios locales, en febrero de este año Pérez Arcay estuvo hospitalizado en Caracas, tras haberse contagiado de COVID-19.El presidente Maduro también lamentó la muerte del militar, a quien se refirió como un insigne soldado de su país."Qué dolor y tristeza siente mi corazón de Bolivariano por la sensible partida física del general en jefe Jacinto Pérez Arcay. Insigne soldado de la patria, maestro del comandante [Hugo] Chávez (1954-2013) y de varias generaciones de militares. Mi abrazo a sus familiares y a la FANB. ¡Hasta la Victoria Siempre!", expresó Maduro a través de Twitter.En julio de 2019, Maduro designó a Pérez Arcay como jefe honorario del Estado Mayor de la Comandancia de la FANB por sus más de 50 años al servicio de este país caribeño.El general Pérez Arcay egresó en 1956 de la Academia Militar de Venezuela.

