Estaban de botellón: una embarazada pierde a su hijo tras un tiroteo en Sabadell

Según las primeras pesquisas, las víctimas y el agresor podrían conocerse entre ellos. La policía catalana investiga la posibilidad de un enfrentamiento entre... 20.09.2021, Sputnik Mundo

La vuelta a las clases y el comienzo de la actividad universitaria hace que los macrobotellones entre jóvenes sean cada vez más frecuentes, lo que en ocasiones puede acabar en peleas y episodios violentos.El último de ellos ha sucedido en Sabadell (Barcelona) durante la madrugada del 20 de septiembre. Un grupo de personas que estaba participando en un botellón en una zona frecuentada por jóvenes, se vio sorprendido por una persona armada que comenzó a disparar hacia el lugar donde se encontraban.El tiroteo se ha saldado con cinco heridos —tres mujeres y dos hombres— y el bebé de una embarazada, de siete meses, ha fallecido. Los Mossos D'Esquadra investigan si detrás de este incidente podría haber algún enfrentamiento entre bandas latinas, ya que todas las víctimas y el pistolero tenían nacionalidad dominicana y se conocían con anterioridad. Según narra el diario El Caso, se sospecha que el autor de los disparos es la expareja de una de las chicas heridas.También en otro botellón de Cataluña, ese mismo fin de semana, un chico ha violado a una joven en una macrofiesta de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Tarragona la policía investiga el apuñalamiento de un joven en el marco de otro botellón.No solo ha sucedido en Cataluña. En Madrid, en Ciudad Universitaria se celebró un macrobotellón con 25.000 personas que dejó una inmensa basura y un mar de bolsas de plástico en las inmediaciones de la Universidad Complutense. Los docentes han lamentado la situación después del esfuerzo de las facultades en implementar medidas de control y seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

