España reduce su incidencia hasta los 83 casos por cada 100.000 habitantes

España reduce su incidencia hasta los 83 casos por cada 100.000 habitantes

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La incidencia acumulada del COVID-19 en España, el número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, sigue en...

2021-09-20T17:11+0000

2021-09-20T17:11+0000

2021-09-20T17:11+0000

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad español en esta jornada, se notificaron durante el fin de semana 5.988 nuevos contagios y 118 fallecimientos por coronavirus.Por lo que respecta a la evolución global de la pandemia en el país, el boletín del Ministerio informa de “un total de 4.935.534 casos confirmados de COVID-19 y 85.901 fallecidos”, según informan textualmente.La evolución de la vacunación en el país alcanzó ya a un 75,9% de la población total española, es decir 36.005.546 personas tienen ya la pauta completa.El grupo de los jóvenes de entre 12 y 19 años es el que presenta los registros más bajos de vacunación de todos los grupos de edad de la población, un 68,8% de ellos son los que tienen la pauta completa, según datos oficiales.Este hecho es el que preocupa ahora a las autoridades al inicio del curso escolar, cuando se podrían multiplicar los contagios.La tasa de ocupación de las camas hospitalarias de cuidados intensivos, que durante el verano se mantuvieron en el entorno del 20% como consecuencia de la quinta ola del COVID-19 en el país, se sitúa en este momento en el 10,71%; lo que los responsables de la política sanitaria española atribuyen al avance del proceso de vacunación.

