https://mundo.sputniknews.com/20210920/el-volcan-de-la-palma-deja-un-reguero-de-destruccion-sin-victimas-1116253499.html

El volcán de La Palma deja un reguero de destrucción sin víctimas

El volcán de La Palma deja un reguero de destrucción sin víctimas

Las fisuras creadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma llevan más de 30 horas escupiendo lava. Por el momento, lo hacen sin causar daños directos... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T21:15+0000

2021-09-20T21:15+0000

2021-09-20T21:15+0000

españa

opinión y análisis

volcanes

islas canarias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116254105_0:293:3073:2021_1920x0_80_0_0_3fe45ecc0c272e1669d99e48c865bd44.jpg

Los más de 25.000 pequeños seísmos registrados en la última semana ya tenían en alerta a las autoridades, por lo que tras la erupción se logró evacuar rápidamente a 5.500 vecinos, evitando daños personales. Pese a ese alivio, el potencial destructivo sigue siendo enorme: más de 20 millones de metros cúbicos de lava saldrán a la superficie en la zona montañosa de Cumbre Vieja para descender por las laderas de la isla.La erupción generó dos fisuras estables que en estos momentos cuentan con nueve bocas desde las que fluye el magma, que cada vez sale más lento. A primera hora del lunes (20) lo hacía a unos 700 metros por hora y ya caída la noche lo hace a 300, la velocidad de un hombre que camina despacio.Sin embargo, la imagen no puede ser más opuesta a la serenidad de un paseo: tres lenguas incandescentes de más de seis metros de altura con lava a 1.100 grados se precipitan por la isla, siguiendo trayectorias irregulares, a la espera de encontrar el mar, algo que previsiblemente sucederá esta noche o el martes por la mañana.Espectacularmente dramático"Con la lava, las casas se derriten como la mantequilla, solo queda un pegote negro de tierra", narra Celia Diana, responsable de un complejo turístico en el municipio de Todoque, donde la lava ya arrasó 15 de las 100 viviendas que su empresa tiene en la zona.En una conversación con Sputnik, esta testigo de la erupción es incapaz de esconder su asombro por el "espectáculo espectacularmente dramático" que el volcán ofrece a nivel visual, aunque ello no le hace olvidar que se encuentra ante un monstruo indomable.También embriagada por las imágenes de ríos incandescentes, la ministra de Turismo de España, Reyes Maroto, se mostró convencida de que la erupción puede convertirse en un "reclamo para los turistas que quieran ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza", unas palabras que horas más tarde se vio obligada a rectificar tras recibir un aluvión de críticas acusándola de faltar al respeto a los afectados.Gas tóxico, humo, incendios, explosionesPara los habitantes de la isla las preocupaciones son otras. Alberto Maffiolli, que vive en Tafuya, a tres kilómetros en línea recta de la zona de la erupción, explica a Sputnik que desde su casa se ve una "columna de humo negro y fuego en su base", lo que le hace estar preocupado por la dirección del viento, ya que el "aire con ceniza no se puede respirar".Según la primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias, en su primer día de erupción el volcán emitió entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre. Pese a la nube que sobrevuela la zona combinando cenizas con grandes concentraciones de vapor de agua, CO2 y dioxido de azufre, la calidad del aire en el resto de la isla no se vio afectada.Otro motivo de preocupación está en el descenso del magma hacia el agua, ya que el impacto puede generar explosiones y emisiones tóxicas. Para evitar incidentes, las fuerzas de seguridad establecerán un perímetro de seguridad de unos 3,21 kilómetros —dos millas— para que ningún barco pueda acercarse a los lugares donde se cree que caerá la lava.También preocupa el riesgo de incendios forestales. En las bocas eruptivas el magma acaba con todo, incluyendo el oxígeno, lo que crea un efecto succión que evita incendios. Pero a medida que se aleja, el riesgo de incendio aumenta. Por ello, hasta la isla se desplazaron ya efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que trabajan junto a los bomberos en la quema controlada de vegetación para crear cortafuegos.Fenómeno naturalPese a la dramática situación generada por la explosión, expertos como Arnau Folch se afanan en lanzar un mensaje alejado del alarmismo, ya que la erupción volcánica "es un fenómeno natural" y las autoridades realizaron hasta la fecha un trabajo ejemplar para preservar la vida humana, consiguiendo que la situación esté "bastante controlada".Anteriormente, en la isla de La Palma —donde viven unas 83.000 personas— ya se produjeron otras siete erupciones. La más reciente, en 1971, formó lo que ahora se conoce como el volcán del Teneguía. En aquella ocasión el suelo pasó 24 días escupiendo 43 millones de metros cúbicos de lava, más del doble del que se espera en la erupción actual.Todavía es pronto para saber cuánto puede durar la nueva erupción, pero Arnau Folch destaca que "en principio se parece bastante a la del Teneguía en 1971", por lo que anticipa que su duración puede ser similar. Incluso anticipa que su impacto en el territorio será parecido: alrededor de las fisuras el material formará una pequeña montaña a la que, llegado su momento, también habrá que poner un nombre.

https://mundo.sputniknews.com/20210919/lava-del-volcan-de-la-isla-espanola-de-la-palma-llega-a-dos-pueblos-sin-causar-victimas-1116213915.html

https://mundo.sputniknews.com/20210920/autoridades-canarias-advierten-sobre-duracion--de-la-erupcion-del-volcan-de-la-palma-1116223169.html

https://mundo.sputniknews.com/20210920/un-experto-la-gestion-en-la-palma-esta-siendo-ejemplar-y-no-se-esperan-victimas-por-el-volcan-1116230111.html

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

opinión y análisis, volcanes, islas canarias