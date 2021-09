https://mundo.sputniknews.com/20210920/el-presidente-de-el-salvador-denuncia-la-injerencia-en-una-supuesta-lista-anticorrupcion-de-eeuu-1116249119.html

El presidente de El Salvador denuncia la injerencia en una supuesta lista anticorrupción de EEUU

El presidente de El Salvador denuncia la injerencia en una supuesta lista anticorrupción de EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consideró injerencista una supuesta lista contra la corrupción divulgada este lunes, 20 de... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T19:17+0000

2021-09-20T19:17+0000

2021-09-20T19:17+0000

américa latina

eeuu

el salvador

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1094378771_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2dfb570925114202d70183c453b3a6af.jpg

"Queda claro que la lista no tiene nada que ver con 'corrupción', sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición. Tal vez por angelitos. De nuevo, no viene NADIE del Gobierno de Honduras. Que raro", tuiteó Bukele. El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la inclusión de siete funcionarios centroamericanos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos en el llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).Además de los cinco magistrados de la corte constitucional de El Salvador, aprobados en mayo pasado por la legislatura de mayoría oficialista, Washington incluyó en su lista negra a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y su secretario Ángel Pineda.

Tomas Bonzon Haces muy bien Bukele, si tu pueblo te apoya, duro con los yankees y si sigue jodiendo la momia sonámbula, China, mas conocida como el terror de Biden, está ahí para apoyarte. 1

Rodrigo Fernández Ya se sabe lo que l viene a Bukele por desafiar las órdenes de USA 0

2

eeuu

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, el salvador, nayib bukele