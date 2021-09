https://mundo.sputniknews.com/20210920/detienen-en-italia-a-18-traficantes-de-droga-que-explotaban-a-ninos-1116243345.html

Detienen en Italia a 18 traficantes de droga que explotaban a niños

Detienen en Italia a 18 traficantes de droga que explotaban a niños

ROMA (Sputnik) — Los carabineros de la ciudad de Catania (Sicilia) arrestaron a 18 criminales que usaban a niños para vender drogas a sus clientes, comunicó el... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T17:18+0000

2021-09-20T17:18+0000

2021-09-20T17:18+0000

internacional

europa

italia

niños

drogas

detención

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107180/70/1071807081_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_2a23579dba031258deeb1a9d123836ce.jpg

Los niños "vendían drogas y cobraban el dinero en nombre de los traficantes" en el barrio de San Cosimo de Catania, informó el rotativo.Según precisó, desde diciembre de 2018 los carabineros llevaban a cabo una investigación sobre tres grupos criminales vinculados a varias familias mafiosas y bien estructurados que manejaban el tráfico de cocaína, crack y marihuana.Al instalar cámaras ocultas, las fuerzas del orden pudieron filmar las operaciones de compraventa de estupefacientes, en las que resultaban involucrados varios menores.Durante el arresto los carabineros también confiscaron un libro contable que contenía datos pormenorizados sobre las operaciones realizadas y los lugares donde se efectuaba el trafico.

https://mundo.sputniknews.com/20210917/hermana-de-ornella-muti-detenida-en-roma-por-trafico-de-drogas-1116162341.html

daniel danny

Informe de experiencia sobre el tratamiento del herpes Me han diagnosticado herpes genital durante 2 años y estoy buscando una cura. Leí un testimonio en esta plataforma de una mujer que se curó de diabetes con el Dr. Ahmed Usman Herbal Medicine después de mucha discusión y algunas preguntas, ella preparó hierbas medicinales y pidió mi dirección. 3 días después, recibí la medicina a base de hierbas y la receta de ella, incluida la dirección de correo electrónico oficial del médico. Me comuniqué con el médico debido a su discapacidad y tomé hierbas medicinales durante 21 días. Después de terminar la medicina herbal, fui a hacerme una prueba y mi resultado de IgG se confirmó como negativo y no se encontró ningún virus en mi sangre. Póngase en contacto con el Dr. Ahmed y déjese curar. enviar un correo electrónico a; drahmedusman5104@gmail.com o envíele un mensaje de texto whatsapp +14436204203. Tiene remedios a base de hierbas para la diabetes, hepatitis, cáncer, leucemia, fibrosis.

0