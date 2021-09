"Deseábamos ver un traje de flamenca por la calle": Andalucía desfila hacia la normalidad

https://mundo.sputniknews.com/20210920/deseabamos-ver-un-traje-de-flamenca-por-la-calle-andalucia-desfila-hacia-la-normalidad-1116223592.html

Sevilla recupera la normalidad rescatando la moda flamenca, un sector económico importante en la región que está a punto de desaparecer tras dos años sin...

Para gran parte de Andalucía volver a la normalidad prepandémica implica volver a celebrar. Y eso, en Sevilla, se hace con los festejos de primavera, las ferias y romerías en las que toca lucir trajes de flamenca. Por eso, la capital de Andalucía se engalanaba para anticipar la primavera más esperada tras dos años de espera.La vuelta a la normalidad en Sevilla, en nivel 1 de alerta como la mayoría de España, implica una vida al fin casi libre de restricciones. Los aforos en teatros, cines o conciertos están al 100%, el ocio nocturno amplía el suyo hasta el 75% y se puede bailar en la pista, aunque con mascarilla. Y también, en una sociedad como la andaluza apegada a sus tradiciones, vuelve el culto religioso y las procesiones.Pero, sin duda, el síntoma de que España se libera de las tenazas del confinamiento, se dio en Sevilla con un desfile de moda flamenca que reunió a diseñadoras, músicos y sociedad, y lo hizo a cielo abierto. Desde la organización municipal afirman que con este acto tratan de recuperar "el espíritu de calle viva y llena de alegría".El desfile de moda fue en la Avenida de la Constitución, a orillas del Ayuntamiento y la Giralda, casi 40 firmas con 175 diseños de moda y complementos salieron al fin a pasear propuestas para la primavera más esperada, tras dos años sin celebraciones.Volantes, lunares y flamenco inundaron el centro de Sevilla para defenestrar el vacío y silencio que trajo la pandemia. "Es un día de pura resurrección, así lo sentimos", cuenta a Sputnik Pilar Vera, una de las más ilustres diseñadoras.El desfile fue un tentempié de los grandes eventos del sector, como son las pasarelas y semanas de moda We Love Flamenco o SIMOF, el último gran acto que en febrero de 2020 mostró 1700 vestidos que nadie pudo vestir y lucir. Justo después, llegaron los rigores de la pandemia.Ahora, los diseñadores han apostado por rescatar la tradición con estampados floridos y los clásicos lunares, aunque también destacaron propuestas atrevidas con tinte rockero como la de Melisa Lozano, transparencias y mucho protagonismo para el cuerpo femenino con los exóticos mantones de Juan Foronda.Una travesía por el desiertoEste desfile implica un golpe de viento esencial para un sector a la deriva. En España, la moda es un sector pujante, representa un 2,8% del PIB (más que el sector primario y similar a la banca). El volumen de las exportaciones hacen de la moda un pilar en el que la moda flamenca juega un papel de alma identitaria. "No somos grandes empresas, pero ejercemos una influencia mundial, los grandes diseñadores y pasarelas de todo el mundo se inspiran en volantes o colores muy nuestros", detalla Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca Mof&Art. Sin embargo, a pesar de su singularidad e influencia, la moda flamenca es un sector débil. Las marcas no son grandes empresas, sino ateliers que trabajan a demanda. "Honestamente ya estaba pensando en buscar otro trabajo, porque no sabía si podríamos volver a trabajar", se desahogan las maquilladoras en un descanso de los 4 desfiles. "Dos años sin eventos, sin encargos, no ha habido trabajo ni para nosotros ni para las modelos", pero hoy, con el desfile callejero, disfrutan incluso el estrés y las prisas.Y entre las 2.600 personas que asistieron al evento –mascarilla, sentados y distanciados– algunos no pudieron evitar saltarse el protocolo de pasarela, ¡para algo estaban en la calle!: "guapa", "menea esos volantes", clamaron algunas de las asistentes, "es que estábamos deseando ya ver un traje de flamenca paseando por Sevilla", confiesan.En torno a las diseñadoras de renombre hay numerosas empresas de complementos, textiles o talleres de costura que forman parte del sector. "Somos un sector más cercano a la artesanía que al gran retail", detalla Vera. La mayoría de las empresas son pymes, en Andalucía se estima que existen unas 600 que trabajan para este segmento. Todas llevan dos años sin actividad.Que hablemos de un sector tan diverso y con tantos pequeños actores hace difícil dimensionarlo, pero las exportaciones hablan por sí mismas. Antes de la pandemia, se superaron los 700 millones de euros. Italia, Marruecos y Francia son los principales compradores de moda flamenca.El sector lleva tiempo exigiendo que se les aplique una fiscalidad más cercana a la expresión artística y artesanal (el IVA cultural del 8%), y no ligada a la producción textil (21%) como funciona actualmente. Mientras otras soluciones llegan, las previsiones son que la primavera de 2022 tenga Feria, celebraciones, romerías y Semana Santa. Cómo si la vida hubiera vuelto a la normalidad.

