¿Debe preocupar que la vacuna pueda alterar el ciclo femenino?

Más de 30.000 mujeres británicas han confirmado que su ciclo menstrual se alteró un poco después de recibir la vacuna contra el COVID-19, informa el medio local Sky News. Si bien estos cambios son de corta duración e inofensivos, una investigación sobre por qué sucede esto es crucial, asegura la inmunóloga reproductiva del Imperial College de Londres, la doctora Victoria Male, en comentarios para el British Medical Journal."Una investigación sólida sobre una posible reacción adversa sigue siendo fundamental para el éxito del programa de vacunación. Una lección importante es que los efectos de las intervenciones médicas sobre la menstruación no deben ser una ocurrencia tardía en la investigación", escribe la doctora Male.No obstante, no hay razón para preocuparse significativamente por los cambios menstruales y los impactos a largo plazo, agrega Male. En sus palabras, la gran mayoría de los que informaron las alteraciones posteriores a la vacuna afirman que su ciclo regresa a la normalidad rápidamente.Mientras tanto, los datos disponibles muestran que la vacuna COVID-19 no tiene efectos adversos sobre la fertilidad y el embarazo.

