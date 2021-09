https://mundo.sputniknews.com/20210920/cuanto-durara-la-erupcion-en-la-palma-es-posible-que-salgan-mas-de-11-millones-de-m3-de-magma-1116233825.html

¿Cuánto durará la erupción en La Palma? "Es posible que salgan más de 11 millones de m3 de magma"

¿Cuánto durará la erupción en La Palma? "Es posible que salgan más de 11 millones de m3 de magma"

La erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja está provocando coladas de lava a 1075 ºC de temperatura que sepultan todo a su paso. La actividad sísmica se... 20.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-20T15:03+0000

2021-09-20T15:03+0000

2021-09-20T15:05+0000

españa

islas canarias

evacuación

colada

lava

erupción

gases tóxicos

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116233794_0:241:2785:1808_1920x0_80_0_0_071e1745bdf2964eac97714f551ac7b5.jpg

Exactamente medio siglo después de la última erupción volcánica en territorio español, la naturaleza vuelve a dejarse sentir en la isla de La Palma en su más ígnea expresión. El espectáculo es majestuoso a la par que dramático. Aunque no hay que lamentar pérdidas de vidas humanas y los planes de contingencia se cumplen escrupulosamente, las coladas de lava que se deslizan por las laderas del municipio de El Paso a una velocidad de 0,7 km por hora arrollan todo a su paso.Un centenar de viviendas han quedado engullidas por el manto incandescente, según los primeros datos del Cabildo insular y el propio Ayuntamiento de El Paso. La Guardia Civil ha evacuado ya a unas 5.000 personas de esta localidad y también de Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Un total de hasta 10.000 personas podrían ser desplazadas producto de la evacuación, que sigue su curso, aunque por el momento no hay tal necesidad. No se puede hacer nada para desviar el recorrido de la lava.Ante esta situación, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno autonómico ya está redactando el borrador de un decreto ley urgente para poder reconstruir las viviendas afectadas por la erupción "con urgencia e inmediatez". Los terrenos donde se situaban esas casas, pasarán a ser recalificados.Duración y evoluciónSe ha medido la temperatura en superficie de la lava en 1075 ºC. En el terreno se han observado dos fisuras de centenares de metros de longitud y separadas entre sí unos 200 m, que actúan como fuentes de emisión de piroclastos (los fragmentos sólidos expulsados) y lava. La deformación del terreno acumula ya 19 centímetros, sobre todo en las inmediaciones de la erupción. También se está registrando un descenso de la sismicidad, aunque todavía hay algún temblor de baja magnitud.Cabe preguntarse cuál será la evolución de la erupción en Cumbre Vieja y si durará mucho tiempo. "Su duración estará condicionada a que el depósito superficial de magma se vacíe, o bien siga habiendo un suministro continuado de material magmático desde los depósitos más profundos (como sucedió en la erupción de El Hierro entre 2011 y 2012). En ese último caso la erupción tendría una duración más larga", explica a Sputnik Ramón Casillas Ruiz, Catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de La Laguna.Es decir, el proceso eruptivo podría continuar durante días e incluso semanas. El depósito superficial de magma al que se refiere el profesor Casillas está cifrado en unos 11 millones de metros cúbicos (m3), según cálculos de Involcan. "Aunque es posible que salga más de los 11 millones previstos, porque puede que haya todavía más magma debajo, empujando", admite David Calvo, matizando tal posibilidad en dependencia de los cálculos que se están llevando a cabo. Casillas cita el dato de unos 20 millones de m3 de magma que ha ido ascendiendo en los últimos días "hasta acumularse a unos 6 km de profundidad".Gases peligrososSe ha fijado un radio de exclusión de dos kilómetros en torno a los puntos de emisión para minimizar el impacto de piroclastos y la exposición de gases. "Fundamentalmente hay vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre [SO2], que es el que causa la lluvia ácida y puede ser muy tóxico", detalla Calvo, que explica que se está haciendo un seguimiento de esos gases "por si se acercan a zonas pobladas" y fuera necesario tomar más medidas.En Involcan calculan que la erupción está vertiendo diariamente a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas de SO2. La columna de cenizas volcánicas mide 1,5 kilómetros y los gases emitidos se elevan hasta los 3.000 metros de altura. "Pero salvo que la población se acerque a las lavas o a los puntos de emisión de piroclastos, la peligrosidad de los gases es muy baja", constata Casillas, que además es el representante de la Universidad de La Laguna en el Comité Científico del Pevolca, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias de cuya gestión se encarga la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional. El Pevolca activó el nivel 2 de emergencia (semáforo rojo) en la tarde del 19 de septiembre.Una erupción estrombolianaLos vulcanólogos inscriben la erupción en La Palma en el tipo estromboliano; es decir, un proceso eruptivo caracterizado por explosiones, como el que siempre ha mostrado el volcán Estrómboli, situado en una isla al norte de Sicilia. "Se trata, fundamentalmente, de actividad estromboliana con pulsos hawaianos y freatomagmáticas esporádicos", matiza Ramón Casillas, que ve más similitudes con la erupción del volcán San Juan (en 1949) que con la del Teneguía (la anterior, en 1971), ambos en La Palma."En el primer caso parece que también se produjo una acumulación de magma a una profundidad de entre cuatro y seis kilómetros", explica, advirtiendo de la ausencia de instrumentación científica en 1949, pero paliada con testimonios directos e investigaciones posteriores. "En aquella ocasión, al parecer el magma se mantuvo a esa profundidad, generando bastante sismicidad y fracturación del terreno durante tres meses, frente a unos cuantos días en la presente ocasión". Hasta ahora, todo discurre según más o menos lo previsto y acorde a lo vivido en anteriores erupciones en la isla. "Seguirá habiendo actividad sísmica", previene este geólogo.¿Cambiará el relieve?La deformación del terreno a consecuencia de los terremotos y la erupción es mensurable, capaz de modificar la orografía de la isla. "Las coladas de lava aumentarán la altura del terreno y, en algunos casos, hasta unos siete metros", confirma Ramón Casillas. "Si llegan al mar se formará una plataforma costera que ganará terreno al océano"."Los barrancos por donde está yendo la lava probablemente quedarán rellenados por esta, y se creará una nueva orografía en las zonas llanas por donde pase", estima David Calvo, quien confirma que en Involcan ya están trabajando "con modelos" para calcular el volumen de lava vertida, cálculo que, como explica Casillas, se realiza "teniendo en cuenta el volumen de las lavas, los conos de piroclastos y la ceniza enviada a la atmósfera".Cuando la lava se solidifique, el paisaje que ocupe será otro, inicialmente yermo. "Una vez las lavas y piroclastos se enfríen, la meteorización actuará sobre las rocas y, dependiendo de la climatología de cada punto, la roca se transformará en suelo fértil, más o menos rápidamente". En todo caso, el proceso de vuelta a la normalidad llevará tiempo. "En algunos puntos la vegetación tardará décadas en surgir", concluye Calvo.

https://mundo.sputniknews.com/20210919/un-volcan-entra-en-erupcion-en-la-palma-1116210122.html

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

La lava se acerca a las casas evacuadas tras la erupción en La Palma Unos 5.000 residentes de la isla de La Palma han sido evacuados tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, mientras los expertos vigilan de cerca su evolución. 2021-09-20T15:03+0000 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

islas canarias, evacuación, colada, lava, erupción, gases tóxicos, reportajes