China probará un reactor que podría cambiar la industria de la energía nuclear

El uso de torio como combustible para los reactores nucleares ya había sido probado antes en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e India. Sin embargo, China es el primero que tiene la oportunidad de comercializar la tecnología.Según el cronograma de las autoridades chinas, los ensayos en la planta comenzarán este mes de septiembre. El reactor está ubicado en la ciudad-prefectura de Wuwei, en la provincia de Gansu.De acuerdo con la revista Nature, el nuevo reactor es inusual porque en lugar de agua circulando dentro de él, tiene sales fundidas. Además, tiene el potencial de producir energía nuclear que es relativamente segura y barata, mientras que también genera una cantidad mucho menor de desechos radiactivos de vida muy larga que los reactores convencionales.Al no requerir agua para su enfriamiento, estos reactores pueden ser construidos en zonas desérticas. Y de hecho, el reactor chino está situado cerca del desierto de Gobi.China lanzó su programa de reactores de sal fundida en 2011 con una inversión de 500 millones de dólares, según informó a la revista Ritsuo Yoshioka, expresidente del Foro Internacional de Torio y Sal Fundida en Oiso, Japón, que ha trabajado en estrecha colaboración con los investigadores chinos.Por ahora, el reactor de Wuwei solo producirá hasta 2 megavatios de energía térmica, lo que es suficiente para alimentar hasta 1.000 hogares. Pero si los experimentos son un éxito, China espera construir un reactor de 373 megavatios para 2030, con el que podría suministrar energía a cientos de miles de hogares.Ventajas de los reactores de sales fundidasSegún Jiang Kejun, modelador energético del Instituto de Investigación Energética de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, estos reactores se encuentran entre las "tecnologías perfectas" para ayudar a China a lograr su objetivo de cero emisiones de carbono para 2050.En comparación con los reactores de agua ligera en las centrales nucleares convencionales, los reactores de sales fundidas operan a temperaturas significativamente más altas, lo que significa que podrían generar electricidad de manera mucho más eficiente, afirmó a Nature Charles Forsberg, ingeniero nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge.Algunos investigadores apoyan el torio como combustible porque dicen que sus productos de desecho tienen menos posibilidades de convertirse en armas que los del uranio.Además, este tipo de reactores de sales fundidas se consideran relativamente seguros porque el combustible ya está disuelto en líquido y funcionan a presiones más bajas que los reactores nucleares convencionales, lo que reduce el riesgo de fusiones explosivas.Sin embargo, otros expertos afirman que estos reactores aún presentan riesgos. Un artículo de la revista Nature afirma que “el reprocesamiento químico a pequeña escala del torio irradiado puede crear un isótopo de uranio que podría utilizarse en armas nucleares, lo que genera preocupaciones sobre la proliferación” de armas atómicas.Los reactores de sales fundidas son solo una de las muchas tecnologías nucleares avanzadas en las que China está invirtiendo. En 2002, un foro intergubernamental identificó seis tecnologías prometedoras de reactores para acelerar antes de 2030, incluidos los reactores refrigerados por líquidos de plomo o sodio. El gigante asiático ya tiene programas en marcha para todos ellos.

