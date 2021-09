https://mundo.sputniknews.com/20210920/aumenta-la-desigualdad-el-sueldo-de-los-directivos-es-351-veces-mas-que-el-de-un-trabajador-1116216777.html

Aumenta la desigualdad: el sueldo de los directivos es 351 veces más que el de un trabajador

La brecha salarial entre los CEO y los trabajadores de las compañías ha aumentado con el paso del tiempo a un ritmo acelerado y varios son los factores que han... 20.09.2021, Sputnik Mundo

Desde 1978 los salarios de los CEO de las 350 empresas estadounidenses más importantes han aumentado un 1.322% frente a un 18% del empleado común, revelan las estadísticas recogidas por el think thank Instituto de Política Económica (EPI).En 2019, las estimaciones de EPI mostraron que el 80% de las empresas del índice bursátil S&P 500 pagan a su director ejecutivo más de 100 veces de lo que le pagan a su trabajador medio. Así, a un empleado promedio de estas empresas le hubiese tomado 100 años en ganar lo que gana su CEO en un año.En 2020, la situación se agravó. Mientras la mayoría del mundo se enfrentaba a la recesión producto de las medidas por la pandemia, los cargos directivos llegaron a los 24,2 millones de dólares, lo que equivale a 351 veces el sueldo de un trabajador promedio.Esta diferencia se debe, en parte, a que las compañías buscan a los CEO más capacitados y tratan de darle una remuneración acorde que, además, este por encima de los salarios de la competencia.No obstante, la mayor parte del salario no proviene de su remuneración, sino de bonificaciones y compensaciones en forma de acciones. La cifra por concepto de bonos y compensaciones puede llegar hasta el 85% de su sueldo, señaló Lawrence Mishel, miembro del Instituto de Política Económica, al medio CNBC.El ejecutivo del think thank señala seis posibles causas de esta brecha:Las consecuencias de esta colosal diferencial salarial podrían ser perjudiciales para la sociedad en general. Un artículo de 2015 de Nick Hanauer señala el peligro que encierra esta brecha.

