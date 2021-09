https://mundo.sputniknews.com/20210920/amlo-revela-contenido-de-la-carta-que-envio-a-joe-biden-1116235707.html

AMLO revela contenido de la carta que envió a Joe Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló el contenido de la carta que envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. En ella le propone... 20.09.2021, Sputnik Mundo

"Es lo que hemos planteado, pidiendo que se intervenga, que se actúe con más urgencia, con prontitud, y que se invierta en Centroamérica. Sobretodo que los programas que se están aplicando en el sureste del país, en Chiapas, en especial el 'Sembrando Vida' y el de 'Jóvenes Construyendo el Futuro', se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, para crear expectativas, esperanzas y que la gente no se vea obligada a emigrar", dijo durante su conferencia matutina de este 20 de septiembre.En el documento sostiene que con la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se podría mantener a 90 mil personas en sus lugares de origen que emigran por falta de empleo. Mientras que con ambos programas, en menos de seis meses, se atendería a 330 mil personas.Además, le propone suscribir acuerdos con las personas inscritas en ambos programas para ofrecerles visas temporales de trabajo en Estados Unidos.En el documento también pide al mandatario norteamericano no quedarse solo con la "aplicación de medidas de contención" y respetar los derechos humanos de los migrantes que salen de sus países en busca de un futuro mejor."El fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo, desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención, y menos de carácter coercitivo", se lee en la carta.Hasta el momento, el presidente Joe Biden no ha emitido una respuesta a la misiva que le envío su par mexicano y que fue entregada por el canciller Marcelo Ebrard a Antony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, el pasado 9 de septiembre.

