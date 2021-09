https://mundo.sputniknews.com/20210920/amlo-les-falta-mistica-a-los-jueces-para-hacer-justicia--1116242265.html

AMLO: "Les falta 'mística' a los jueces para hacer justicia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la burocracia que, dijo, existe en el Poder Judicial del país. 20.09.2021, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa desde Oaxaca, el mandatario mexicano aseveró que se desespera ante la actitud "rígida" de los jueces mexicanos para la impartición de justicia.El comentario del presidente llegó luego de que fuera cuestionado sobre el caso de Mónica Cuevas Monzón, presa en Tlacolula, Oaxaca, quien lleva once años sin sentencia y hay pruebas de que fue víctima de tortura, y cuyo expediente podría beneficiarse del decreto presidencial publicado en julio pasado en donde se da la orden de liberar a quienes hayan sido torturados y que lleven más de una década sin ser sentenciados por delitos no graves.Al respecto, el mandatario mexicano dijo que intervendrá para que el caso sea estudiado por las autoridades correspondientes."Tenemos que seguir insistiendo y buscando que se liberen a personas que injustamente están detenidas, o a quienes no han sido sentenciados en años que por ese hecho deberían de obtener su libertad", indicó López Obrador, quien detalló que envió un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar los procesos.Sin decir nombres, el jefe del Ejecutivo criticó que no se deje libre a las personas que se comprobó han sido torturadas, pero sobre ellas pesa otro delito, como es el caso de Israel Vallarta, protagonista del mediático caso Florance Cassez."Puede ser de que ya haya una prueba de que hubo tortura 'ah sí, pero no puedo dejar libre porque tienes otra denuncia y entonces ahí te quedas'. Tiene que haber un criterio porque desafortunadamente se retorcía la ley y había venganzas, escarmientos, entonces era refundirlos, eso viene de tiempo atrás, de cómo fabricaban delitos", señaló López Obrador.

