Adele posa junto a su nuevo novio por primera vez | Fotos

Adele no deja de sorprender a sus fans. Tras su millonario divorcio con el empresario Simon Konecki y su impactante transformación física, la cantante... 20.09.2021, Sputnik Mundo

Si bien Adele y Rich fueron vistos juntos por primera vez en julio, en un partido de baloncesto de la NBA, esta es la primera vez que la artista comparte en su Instagram una foto en la que posa junto a Paul.En la imagen en blanco y negro, captada en la boda del baloncestista Anthony David, la intérprete de Hello luce un glamuroso vestido escotado de Schiaparelli con unas mangas abombadas en forma de flor. Optó por completar el look con unos pendientes de perlas de la misma marca. Paul, por su parte, viste un elegante traje de terciopelo y una camisa blanca.Rich Paul es uno de los agentes más influyentes de la NBA: a lo largo de su carrera, ha colaborado con famosos jugadores como LeBron James, Anthony David, Ben Simmons o John Wall, entre otros. El también fundador y CEO de la agencia Klutch Sports tiene una fortuna estimada en 46 millones de dólares. En 2020 entró en la lista de los 10 agentes deportivos más poderosos del mundo elaborada por Forbes.En abril del 2019, Adele anunció su separación del empresario y filántropo Simon Konecki, con quien tuvo un hijo llamado Angelo. Dado que la pareja no firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse en 2016, tuvo que acudir a un tribunal de Los Ángeles para repartir la fortuna, de casi 200 millones de dólares. El proceso de divorcio no finalizó hasta abril de 2020.

