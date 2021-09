https://mundo.sputniknews.com/20210919/orinas-en-la-ducha-puede-ser-peligroso-para-tu-salud-1116213758.html

¿Orinas en la ducha? Puede ser peligroso para tu salud

Muchas personas orinan en la ducha para ahorrar tiempo o agua. Aunque parece un hábito inocente, en realidad puede hacer más daño que bien a nuestro organismo... 19.09.2021, Sputnik Mundo

Alicia Jeffrey-Thomas, que se especializa en la salud del suelo pélvico, explica que hacerlo en la ducha o mientras suena el agua caliente te convierte en una especie de perro de Pávlov, controlado por los reflejos condicionados.En otras palabras, tu vejiga comienza a asociar ciertas señales con la necesidad de orinar aunque no estés en el baño.Jeffrey-Thomas agrega que combinado con la disfunción del suelo pélvico, esto podría dar lugar a la incontinencia urinaria a la hora de lavarse las manos o los platos. La experta recomienda dejar de orinar en la ducha si el sonido del agua corriente te da ganas de ir al baño.Y si eres mujer, también hay otro problema, y es que "no estamos diseñadas para orinar de pie", afirma la experta, quien subraya que esto no te permite relajar al 100% tu suelo pélvico y, por consecuencia, vaciar la vejiga bien.

